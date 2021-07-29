Количество предзаказов электропикапа Ford F-150 Lightning превысило отметку 120 тыс., но темпы привлечения заметно падают

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





В финансовом отчете за второй квартал текущего года помимо прочих показателей американский автопроизводитель Ford отметил, что количество предзаказов нового электропикапа Ford F-150 Lightning превысило отметку 120 тыс. Само по себе число достаточно внушительное, но если сравнивать его с конкурентами и предыдущими результатами, то ситуация уже не выглядит чрезмерно радостной.

Отметим, что в случае с Ford F-150 Lightning предзаказ обозначает внесение депозита в $100 (который при желании можно вернуть обратно), так что вовсе необязательно, что все 120 тыс. предзаказов трансформируются в реальные покупки.

Темпы сбора предзаказов на Ford F-150 Lightning, который был представлен 19 мая 2021 года, выглядят следующим образом:

В компании также отметили, что три четверти предзаказов приходятся на «новичков», которые ранее не пользовались продукцией Ford. Этот факт указывает на то, что компании удалось привлечь молодую аудиторию, которая приобретает в первую очередь «высокотехнологичный гаджет на колесах», а потом уже пикап, Ford и т.п.

Напомним, что футуристичный электрический пикап Tesla Cybertruck собрал 250,000 предзаказов всего за 5 дней, а в данный момент преодолел планку в 1 млн предзаказов (и это при том, что нам пока так и не показали серийную версию модели).

Отметим, что только в прошлом году Ford продал более 787,000 пикапов модельного ряда Ford F-Series, а всего в данный момент на дорогах США можно встретить 16,1 млн пикапов данного семейства.

Источник: InsideEV’s