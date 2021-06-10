Электропикап Ford F-150 Lightning собрал 100 тыс. предзаказов за первые три недели (Tesla Cybertruck — 250 тыс. за первые пять дней и уже 1 млн)





Американский автопроизводитель Ford гордо отчитался о достижении отметки в 100,000 предзаказов на свой новый электрический пикап Ford F-150 Lightning. Много это или мало по сравнению с конкурентами? Давайте разбираться.

Что сразу же бросается в глаза в случае с Ford F-150 Lightning — потеря темпа. По данным компании, за первые сутки количество предзаказов перевалило за отметку 20,000, а менее чем за двое суток — превысило 44,500 предзаказов. При сохранении такой же зависимости первые 100,000 предзаказов должны были быть собраны максимум за неделю. Однако, как видим, для этого понадобилось сразу три недели.

Объяснить такой результат очень просто — аудитория покупателей автомобилей Ford намного более консервативна, чем в случае с Tesla. Соответственно, эти первые 100 тыс. человек — это и есть практически полный перечень early adopters, которые готовы приобрести новинку без реального тест-драйва. Впоследствии, когда пикап выйдет на рынок и консервативные потребители смогут самостоятельно оценить его преимущества, обсудить достоинства и недостатки с первыми владельцами, продажи наверняка начнут активно расти.

Для сравнения — куда более футуристичный электрический пикап Tesla Cybertruck собрал 250,000 предзаказов всего за 5 дней, а в данный момент преодолел планку в 1 млн предзаказов (и это при том, что нам пока так и не показали серийную версию модели). Более приземленный пикап GMC Hummer EV собрал 10,000 предзаказов в первые часы после анонса, но с тех пор производитель так и не нашел повода для хвастовства по поводу активности потенциальных покупателей.

Отметим, что только в прошлом году Ford продал более 787,000 пикапов модельного ряда Ford F-Series, а всего в данный момент на дорогах США можно встретить 16,1 млн пикапов данного семейства. Кстати, на днях компания представила компактный гибридный пикап Ford Maverick, который по слухам тоже вскоре может получить полностью электрическую версию.

Источник: Engadget