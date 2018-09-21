Колонки, часы, розетка и даже микроволновка: Amazon показала множество новых умных аппаратных продуктов
Компания Amazon провела масштабное мероприятие, во время которого показала больше десятка новых устройств. Все они обладают поддержкой виртуального ассистента Alexa.
Новая версия умного динамика Echo Dot получила более крупный 1,6-дюймовый динамик. Он звучит на 70% громче предыдущей версии и при этом передаёт более чистый звук. В устройстве имеются модуль Bluetooth и aux-выход. Цена новой модели Echo Dot составляет $49,99, поставки начнутся в октябре.
Echo Auto – это портативное устройство, которое позволяет добавить поддержку Alexa в автомобиль. Новинка подключается к смартфону для использования функций Alexa и передаёт звук на акустическую систему автомобиля. Встроенные микрофоны в количестве 8 штук смогут распознавать голосовые команды пользователя даже в шумной дорожной обстановке и при включенной музыке. Цена Echo Auto составит $49,99.
Echo Input позволит внедрить поддержку Alexa в уже имеющуюся акустическую систему пользователя. Приобретать для этого колонку Echo не потребуется. Echo Input подключается к акустической системе и содержит собственные микрофоны дальнего радиуса действия для распознавания голосовых команд. Продажи новинки начнутся позже в этом году по цене $34,99.
Умная колонка Echo Plus второго поколения получила дизайн в соответствии с общей концепцией линейки Echo, а также улучшенные акустические возможности. Ещё одним новшеством стал температурный датчик, благодаря чему возможна активация функций Alexa в зависимости от изменения температуры в комнате. Наконец, реализована функция локального голосового управления. Если имеются проблемы с интернет-соединением, пользователь всё равно сможет управлять устройствами умного дома. Цена устройства составит $149,99, поставки начнутся в октябре.
Сабвуфер Echo Sub позволит наполнить басами звучание колонок Echo или Echo Plus. Цена такого устройства заявлена на уровне $129,99.
Умный дисплей Echo Show второго поколения увеличился в размерах и теперь оснащается 10-дюймовым экраном. Также он получил улучшенную акустическую часть и 8 микрофонов для распознавания голосовых команд. Аппарат может использоваться в качестве хаба для устройств умного дома. На Echo Show теперь доступен браузер, а приложение Skype позволит общаться с друзьями. Новинку можно будет купить по цене $229,99.
Alexa Guard – это функция обеспечения безопасности, которая «интегрирует устройства Echo, умные системы освещения и охранные компании, чтобы помочь клиентам защитить дома во время своего отсутствия». При активации Alexa Guard, Alexa может отправлять уведомления в случае выявления определённых событий: появлении звука разбитого стекла, срабатывании пожарной сигнализации.
В рамках бренда AmazonBasics представлена микроволновая печь AmazonBasics Microwave. Конечно же, умная. В ней нет собственного микрофона. Но микроволновка подключается через Bluetooth к другим устройствам Echo в доме и таки образом может управляться с помощью голосовых команд. При этом AmazonBasics Microwave оснащена «десятками предустановленных голосовых команд для быстрого приготовления, поэтому вы можете готовить, просто общаясь с Alexa». При помощи встроенной кнопки Ask Alexa можно отдавать простые голосовые команды, например, «2 минуты и 30 секунд на среднем». Цена такой микроволновой печи составляет всего $59,99, продажи начнутся позже в этом году.
Настенные часы Echo Wall Clock могут подключаться к колонкам Echo через Bluetooth. После этого можно устанавливать таймеры, будильники, изменять время, используя голосовые команды Alexa.
Echo Link – это решение для подключения к ресиверу или усилителю с несколькими аналоговыми и цифровыми входами и выходами. С его помощью можно управлять выбором музыки, громкостью, воспроизведением в различных комнатах. Так как собственных микрофонов у Echo Link нет, то для управления нужно будет воспользоваться существующими колонками Echo или приложением Alexa.
Fire TV Recast – это своего рода устройство для потребления транслируемого в эфире контента. С его помощью можно просматривать, записывать и воспроизводить эфирные программы на Fire TV, Echo Show, планшетах Fire и мобильных устройствах. Для этого достаточно лишь подключить эфирную антенну. Будут предлагаться модели с 2 тюнерами и накопителем ёмкостью 500 ГБ по цене $229,99, а также с 4 тюнерами и накопителем на 1 ТБ (цена пока не уточняется).
Smart Plug делает обычную розетку умной и наделяет её поддержкой Alexa. Фактически, это промежуточный блок между розеткой и любым электрическим потребительским устройством. Он может воспринимать голосовые команды и включать или выключать подключенное устройство в нужное время. Цена – $24,99.
Камера наблюдения Stick Up Cam может использоваться внутри или снаружи помещения. Предусмотрены версии с проводным подключением или с батарейным блоком. Заявлена поддержка захвата видео в разрешении 1080p, режима ночного видения, детектора движений, защита от негативных погодных воздействий IPX5. Проводная версия уже доступна для предварительного заказа, а беспроводной вариант поступит в продажу в декабре.
Источник: The Verge