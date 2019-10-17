Комментарий юриста о законопроекте №1230: «Разрешен ли теперь параллельный импорт? И да, и нет. Де-факто, он и не был запрещен»





Сегодня Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении и в целом законопроект №1230 авторства группы депутатов из партии «Слуга народа», который должен урегулировать вопрос «параллельного импорта». Чтобы вступить силу, закон ещё должен быть подписан Президентом Украины, но уичитывая, что его авторство принадлежит партии власти, то вероятность этого довольно высока. И чтобы детально разобраться в нововведених, которые должны вступить в силу с новым законом, мы попросили прокомментировать его старшего юриста практики IP/TMT Arzinger Law Firm Николая Рехлицкого. Вот его комментарий полностью:

Принятие данного законопроекта было вполне ожидаемо, более того, попытки принятия подобных изменений в законодательство предпринимались и предыдущим составом Рады. Правда, ввиду фактического клинча между правообладателями и импортерами по вопросу исчерпания прав на торговую марку и сложности балансировки интересов стейкхолдеров, правки, которые касались так называемого «параллельного импорта», изымались из текста законопроектов. Вышеупомянутый клинч, к слову, насколько мы можем судить по ряду индустрий, не исчез, но в ситуации, когда стейкхолдеры не могли договориться между собой, законодательный орган принял решение по собственному усмотрению. Если верить последней редакции законопроекта №1230, опубликованной на сайте Верховной Рады, в его тексте были учтены многие существенные недочеты, на которые указывали бизнес ассоциации и юридические компании. И это крайне важно, поскольку первая редакция законопроекта, по мнению многих практикующих юристов, была способна «похоронить» смысл существования Таможенного реестра объектов права и/с в принципе.

Разрешен ли теперь параллельный импорт? И да, и нет. Де-факто, он и не был запрещен. Да, у собственника прав на торговую марку была возможность мешать обороту товара на рынке с помощью административной процедуры на таможне (приостановка оформления по подозрению в нарушении прав). После в ход шло обеспечение иска, которое временно запрещало таможенное оформление товара (далеко не все судьи на это шли) на срок рассмотрения судебного дела о нарушении прав интеллектуальной собственности. Шансы правообладателя на победу в таких процессах всегда были крайне малы, поэтому многие правообладатели игнорировали эту возможность, и «параллельный» товар попадал на рынок с логистической задержкой от двух до четырех недель.

Правки в ч. 3 ст. 397 Таможенного кодекса Украины (далее – ТК Украины), внесенные законопроектом №1230, убирают эту задержку – теперь, при условии, что импортер сможет доказать оригинальное происхождение товара, таможенное оформление последнего не будет приостанавливаться на основании нормы ч. 1 ст. 397 ТК Украины, так сказать, «по интеллектуальной собственности». На данный момент сложно утверждать, каким именно образом будет происходить подтверждение оригинальности, а также какие документы для подтверждения импортеры должны будут запрашивать у поставщиков.

Более важно другое – законопроект №1230 это не про параллельный импорт, а про смену подхода к отдельному участку охраны прав интеллектуальной собственности в стране. Внимания заслуживают, кроме прочего, две вещи:

Во-первых, это «свежая» ч. 5 ст. 397 ТК Украины относительно того, что таможня не возмещает убытки правообладателю, если они не предприняли меры, предусмотренные ч. 1 ст. 397 ТК Украины. Сложно сказать, повысит это эффективность действий таможни или нет.

Во-вторых, определение «оригинальных товаров», которое является новым для нашего законодательства и не учитывает опции абзаца 3 п. 6 ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг». Напоминаем, что последняя позволяет правообладателю запрещать использование знака (упрощенно – оборот товара), если на то есть весомые основания, в частности, если товары были изменены или ухудшились после введения их в оборот.

Что мы имеем в итоге:

1) Ликвидацию логистической задержки для импортеров оригинальных товаров, при условии, что импортер сможет доказать их происхождение;

2) Потенциальное ослабление контроля над соблюдением прав интеллектуальной собственности на таможне;

3) Снижение привлекательности административных процедур на таможне как инструмента защиты своих интересов, связанных с правами интеллектуальной собственности. Охотиться на нарушителей теперь предстоит в других угодьях, имя им – внутренний рынок.