Американская компания Curtiss Motorcycles представила электрический мотоцикл Zeus с двумя двигателями суммарной мощностью 170 л.с.

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Американская компания Curtiss Motorcycles представила сверхмощный электрический мотоцикл Zeus, оснащенный сразу двумя электродвигателями. Эта модель стала данью уважения основателю компании Гленну Кёртиссу, который еще в 1903 году изобрел мотоцикл с двумя двигателями V-Twin.

По словам представителей компании, отказ от классической компоновки с массивным бензиновым двигателем и объемным бензобаком позволил переосмыслить конструкцию и дизайн их нового мотоцикла. Шасси Curtiss Zeus выполнено из неокрашенного алюминия и отличается уникальным дизайном, который сразу выделяет его на фоне обычных мотоциклов.

Интересно, что разработчики не стали использовать пару электродвигателей для раздельного привода двух колес. Платформа Curtiss E-twin объединяет два двигателя от производителя мотоциклов Zero electric для получения удвоенной мощности и крутящего момента на заднем колесе, в итоге суммарная мощность составляет 170 л.с. (127 кВт), а крутящий момент — 393 Нм (290 ft-lbs).

В тестовом прототипе Curtiss Zeus используется батарея на 14,4 кВтч, однако в серийной модели будут использоваться аккумуляторы более высокой емкости, так как пара электродвигателей при максимальной нагрузке достаточно быстро истощит запас заряда.

Начать производство этого электрического мотоцикла в компании Curtiss Motorcycles планируют уже в 2019 году, а поставлять готовые модели покупателям — годом позже. Напомним, что примерно в это же время на рынок США выйдет первый серийный электромотоцикл легендарного американского бренда Harley-Davidson.

Источник: Electrek