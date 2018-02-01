Первый серийный электроцикл Harley-Davidson выйдет в 2019 году

Легендарный производитель мотоциклов Harley-Davidson уже достаточно давно выстраивает планы по выпуску полностью электрических моделей. Если быть точным, первый прототип мотоцикла с электродвигателем мощностью 55 кВт под названием Harley-Davidson LiveWire (на заглавном фото) дебютировал еще в 2014 года. И вот сейчас Harley-Davidson наконец решилась пустить один из разработанных ею электроциклов в серию.

Никаких технических данных касательно первого электрического «харлея» пока, к сожалению, нет, но топ-менеджмент компании обещает выпустить его на рынок «в ближайшие 18 месяцев».

Можно уверенно утверждать, что новый электрический мотоцикл Harley-Davidson будет основан на вышеупомянутом прототипе Harley-Davidson LiveWire, но за эти четыре года рынок электрических мотоциклов претерпел серьезные эволюционные изменения и, вероятно, технически это будет совсем другое транспортное средство. Иными словами, потребительский электроцикл Harley-Davidson должен по всем статьям превосходить Harley-Davidson LiveWire, который мог проехать на одном заряде не более 100 км при скорости, ограниченной на отметке 150 км/ч. Если помните, во время движения Harley-Davidson LiveWire даже издавал своеобразный звук, напоминающий шум реактивного двигателя. Быть может производитель прислушается к предыдущим советам сделать звучание более близким к оригинальному реву обычных Harley-Davidson.

Так или иначе, но выпуск электрической модели для Harley-Davidson в определенном смысле является вынужденным решением. Компания уже начала ощущать на себе последствия сокращения рынка мотоциклов. По итогам прошлого года продажи Harley-Davidson сократились на 6,7% и рассчитывать на какое-либо улучшение производитель пока не может. Электрические мотоциклы вполне могут стать тем самым новым направлением, которое поможет компании адаптироваться к современным реалиям. Пока же производителю приходится принимать трудные решения – одновременно с анонсом электробайка Harley-Davidson объявила о закрытии двух заводов в Миссури и Пенсильвании, в результате чего более 1000 людей потеряют работу.

Источник: The Verge