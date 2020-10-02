Концепт электрокроссовера Buick Electra на основе платформы GM Ultium получил пару электродвигателей мощностью 580 л.с. и запас хода 660 км

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Американский автопроизводитель General Motors представил концепт электрокроссовера Buick Electra, который должен продемонстрировать направление развития электромобильной линейки бренда. Интересно, что Buick Electra — это не новое название для компании, так как именно под этим именем в прошлом веке выпускался необычайно красивый представительский автомобиль.

Дизайн новинки отличается плавными аэродинамичными линиями кузова, практически полностью стеклянной верхней частью, распашными дверями в стиле «крылья бабочки», LED-«решеткой радитора», светотехникой Matrix LED и 23-дюймовыми колесами. Внутри нас ждет минималистичная «жилая капусула» с огромным цифровым экраном eConnect, голосовым помощником AI Voice Assistant, проекционным AR-дисплеем, компактным рулем-штурвалом и «парящими» в воздухе сидениями. Внешность новинки создали в китайском дизайн-центре компании GM Pan Asia Technical Automotive Center (PATAC), размещенном в Шанхае.

Несмотря на статус концепта, создатели Buick Electra огласили практически полный перечень его технических характеристик. Итак, электрокроссовер получит фирменную платформу Ultium, включая двигатели Ultium Drive и аккумуляторы Ultium Battery. Два двигателя установлены на передней и задней оси соответственно, их суммарная мощность составляет 435 кВт (580 л.с.), что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 4,3 секунды.

Емкость батарей не озвучивается, но по словам создателей от одного заряда электрокроссовер сможет проехать до 660 км. Информации о серийном производстве Buick Electra пока нет, однако если концепт будет тепло принят публикой, исключать подобного варианта развития событий явно не стоит.

Напомним, что два года назад General Motors представляла концепт еще одного электрокроссовера Buick Enspire с мощностью 550 л.с. и запасом хода 600 км.

P.S. А вот так выглядело первое поколение Buick Electra 1959 года, остальные версии можно рассмотреть по ссылке.

Источник: Buick