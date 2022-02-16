Консольной игре Nintendo Switch Sports приписывают поддержку технологии AMD FidelityFX Super Resolution

Недавно на мероприятии Nintendo Direct 2022 была анонсирована игра Nintendo Switch Sports. Фактически, это сборник спортивных игр, включающий футбол, волейбол, боулинг, теннис и др. В скором времени он выйдет на консоли Nintendo Switch. Как свидетельствуют новые данные, в Nintendo Switch Sports может быть реализована поддержка технологии AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). В пользовательском соглашении указано, что в игре используется лицензия AMD FidelityFX и FidelitFX Super-Resolution.

found an interesting license from Nintendo Switch Sports, lists FidelityFX Super Resolution (FSR) pic.twitter.com/cfQKslK6Sg — Nikki™ 🌹 (@NWPlayer123) February 16, 2022

В соглашении не уточняется, как будет использоваться технология FSR в игре. Можно предположить, что она найдёт своё применение в режиме ТВ, где используется более высокое разрешение (1080p). Следует отметить, что игровая консоль Nintendo Switch основана на процессоре NVIDIA Tegra, которые не поддерживает технологию NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS). Хотя NVIDIA предлагает свою технологию Image Sharpening (NIS) для пользователей ПК, разработчики Nintendo Switch Sports предположительно выбрали более сложный подход при разработке своей игры. И это несмотря на то, что и NIS, и FSR теперь имеют открытый исходный код.

Буквально на днях Valve активировала поддержку FSR для своей консоли Steam Deck, и теперь технология будет доступна во всех играх через Gamescope. Давно ходили слухи, что консоль Nintendo Switch получит аппаратное обновление, которое обеспечит вывод видео 4K DLSS в режиме ТВ. Однако эти слухи так и не подтвердились, а вместо более мощной версии компания решила выпустить OLED-модель с почти идентичными характеристиками. Консоль по-прежнему основана на SoC Tegra X1 с 256 ядрами CUDA на базе архитектуры Maxwell.

Выход игры Nintendo Switch Sports запланирован на 29 апреля, а 19 февраля будет запущено предварительное тестирование Online Play Test.

Источник: videocardz