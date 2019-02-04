Конструктор «Мрии» рассказал, что на достройку второго самолета Ан-225 необходимо $300-$400 млн [видео]

Государственный музей авиации Украины имени О.К. Антонова опубликовал на собственном youtube-канале видеоинтервью с одним из разработчиков крупнейшего в мире самолета Ан-225 «Мрия». Авиаконструктор Николай Калашников рассказал, сколько необходимо средств на достройку второго самолета данной модели и в чем помимо средств заключаются основные проблемы с данным проектом.

По словам Николая Калашникова, для завершения работы над вторым самым большим самолетом в мире Ан-225 «Мрия» нужно порядка $300-400 млн (интересно, что два года назад называлась сумма на порядок больше — $3-4 млрд).

«Цифра с каждым годом меняется. Не только из-за инфляции гривни, но и того же доллара. Я не владею всей информацией, а только той, которая через меня проходила. От 300 до 400 млн долларов, в этом диапазоне», — сказал авиаконструктор.

По словам Николая Калашникова, хвостовая часть второго самолета Ан-225 готова, однако шасси с необходимым характеристиками не могут сделать ни в ГП «Антонов», ни на заводе «Пивденмаш» в Днепре.

При этом директор ГП «Антонов» Михаил Харченко добавил, что спрос на перевозки специфических крупногабаритных грузов на мировом рынке не очень большой, но самолет экономически себя оправдывает. Стоимость одного полета, по его словам, составляет $1 млн, при этом «Мрия» выполняет порядка 20-30 полетов в год.

Отметим, что в 2016 году сообщалось, что ГП «Антонов» планирует закончить строительство второго самолёта Ан-225 «Мрия» и продать его в Китай. Чуть позже представителям сторон пришлось опровергать информацию о якобы получении китайцами прав собственности на самолёт Ан-225 «Мрия».

Напомним, что Ан-225 «Мрия» — самый крупный и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским Конструкторским бюро имени Антонова в конце 80-х годов прошлого века. В ноябре 2004 года Международная федерация аэронавтики внесла его в Книгу рекордов Гиннесса за 240 рекордов. Свой первый полет Ан-225 совершил в 1988 году, с 1989 года он находится в регулярной эксплуатации. В конце декабря прошлого года исполнилось 30 лет с момента первого полёта Ан-225 «Мрия», в связи с чем его создатели опубликовали интересные факты о гиганте.

Источник: Liga.net, Госмузей Авиации Украины