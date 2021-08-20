Контракт NASA со SpaceX на создание лунной версии Starship приостановлен на время рассмотрения иска Blue Origin — решение по делу вынесут до 1 ноября





NASA согласилось приостановить контракт со SpaceX Илона Маска на сумму $2,9 млрд, предусматривающий создание лунной посадочной системы HLS (Human Landing System) для «Артемиды», до рассмотрения в суде иска Blue Origin Джеффа Безоса в обмен на рассмотрение претензии в ускоренном порядке.

«В обмен на временное прекращение работы все стороны согласились на рассмотрение иска в ускоренном порядке с вынесенем решения до 1 ноября»,. из заявления NASA

В NASA добавили, что продолжают работать над делом вместе с министерством юстиции и рассчитывают на своевременное решение спора, чтобы продолжить работу над реализацией целей лунной программы «Артемида» с возобновлением пилотируемых миссий и колонизацией спутника, в которой на сегодня участвует девять стран, в том числе и Украина.

На прошлой неделе противостояние между Blue Origin и NASA по поводу лунной посадочной системы HLS (Human Landing System) переросло в судебное разбирательство — компания Джеффа Безоса после неудачной попытки оспорить победу SpaceX в Счетной палате США (GAO) обратилась с иском в Федеральный претензионный суд (COFC). Мы подробно рассказывали о конфликте в нашем предыдущем материале.

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Возвращение американцев на Луну должна ознаменовать миссия «Артемида-3» — это будет первая высадка со времен Apollo и первая экспедиция с участием астронавта-женщины. Миссия по-прежнему намечена на 2024 год (официального переноса пока не было), но все указывает на высокий риск переноса. К тому же, ранее NASA сама предупреждала об этом, а в начале месяца стало известно, что скафандры xEMU для миссии будут готовы не раньше апреля 2025 года — на полгода позже запланированного срока. Очевидно, что приостановка контракта HLS не ускорит работы по «Артемиде». С другой стороны, SpaceX продолжает работать над проектом Starship + Super Heavy, демонстрируя невиданные в космической отрасли темпы развития. Собственно, в начале августа SpaceX собрала полноценный (120-метровый) прототип системы Starship c нижней ступенью Super Heavy, который должен совершить первый орбитальный полет. 14 августа Маск сообщил, что технически ракета будет готова для запуска в ближайшие недели и дальше все будет зависеть от расторопности регулятора FAA, который должен выдать соответствующее разрешение.