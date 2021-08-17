Blue Origin подала в суд на NASA из-за выбора SpaceX для пилотируемой высадки на Луну в рамках «Артемиды» — это еще сильнее замедлит программу





Противостояние между Blue Origin и NASA по поводу лунной посадочной системы HLS (Human Landing System) переросло в судебное разбирательство — компания Джеффа Безоса после неудачной попытки оспорить победу SpaceX в Счетной палате США (GAO) обратилась с иском в Федеральный претензионный суд (COFC).

Как развивались события вокруг контракта NASA для отправки астронавтов на Луну

Создание лунной посадочной системы HLS (Human Landing System) — один из важнейших этапов амбиционной американской лунной программы «Артемида» с возобновлением пилотируемых миссий и колонизацией спутника, в которой на сегодняшний день участвует девять стран, в том числе и Украина. По плану NASA, модуль HLS будет стыковаться с окололунной станцией, садиться и взлетать с поверхности Луны, а также доставлять на Луну необходимые приборы и инструменты.

В конкурсе NextSTEP-2 (Next Space Technologies for Exploration Partnerships) по разработке взлетно-посадочных модулей соперничали три частные американские космические компании: Blue Origin, SpaceX и Dynetics. В апреле этого года NASA объявило победителя — компанию SpaceX Илона Маска. Общая оценка проекта SpaceX составила 2,941 миллиарда долларов и оказалась самой низкой, тогда как Blue Origin, объединившаяся с Northrop Grumman, Lockheed Martin и Draper в альянс National Team, просила за контракт 5,99 миллиарда долларов. Кроме того, SpaceX показала наиболее хорошие результаты в ходе технического анализа проекта.

Кроме того, SpaceX показала наиболее хорошие результаты в ходе технического анализа проекта. После проигрыша Blue Origin назвала решение NASA «ошибочным» и «рискованным», и вместе с Dynetics подала жалобу в Счетную палату США (GAO), чтобы добиться аннулирования результатов и повторного проведения конкурса. Спустя несколько дней после подачи жалобы NASA обратилось к SpaceX с требованием прекратить все работы по контракту до вынесения GAO решения о корректности итогов конкурса.

30 июля 2021 года (спустя примерно 95 дней после приостановки контракта) GAO приняла решение отклонить протесты, поданные Blue Origin и Dynetics. В своем решении GAO заключило, что SpaceX предложила NASA самый (с технической точки зрения) готовый, отлаженный и финансового выгодный вариант. В тот же день NASA перевело SpaceX Илона Маска 300 миллионов в рамках контракта.

В тот же день NASA перевело SpaceX Илона Маска 300 миллионов в рамках контракта. Одновременно космическое агентство отклонило предложение Джеффа Безоса — тот обратился лично к директору NASA Биллу Нельсону с предложением покрыть $2 млрд расходов на разработку лунного посадочного модуля Blue Origin из своего кармана в обмен на участие в лунном проекте «Артемида».

Blue Origin выразила категорическое несогласие с решением GAO и продолжила свою кампанию по дискредитированию SpaceX Илона Маска в попытках убедить всех, что Starship Илона Маска «чрезвычайно сложный и рискованный» для лунных миссий NASA.

Эскалация конфликта и иск против NASA

Иск Blue Origin против NASA, замаскированный под защитный ордер, был подан в минувшую пятницу, но в поле зрения западных СМИ он попал вечером 16 августа. В отдельном обращении юристы Blue Origin охарактеризовали его как возражение по поводу «неправомерной и ошибочной» оценки NASA предложений в рамках конкурса на создание лунного посадочного модуля HLS.

Представитель Blue Origin назвал иск «попыткой исправить недостатки в процессе закупки, обнаруженные в NASA Human Landing System».

«Мы твердо убеждены, что проблемы, обнаруженные в самой процедуре конкурса и его результатах, должны быть решены для восстановления справедливости, а также обеспечения конкуренцию и безопасного возвращения Америки на Луну». из заявления Blue Origin

В NASA заявили, что получили соответствующее уведомление об иске в COFC и в настоящее время внимательно «изучают подробности дела». Пресс-секретарь агентства Моника Витт на вопрос о том, как судебное противостояние и приостановка контракта отразятся на программе «Артемида», которая и без того уже отстает от графика (скафандры xEMU для миссии будут готовы не раньше апреля 2025 года — на полгода позже запланированного срока), ответила следующим образом:

«Как можно скорее агентство предоставит обновленную информацию о дальнейших действиях по программе «Артемида», предусматривающей возвращение на Луну в максимально короткие сроки и наиболее безопасным способом» Моника Витт пресс-секретарь NASA

The Verge со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что Blue Origin намерена добиваться приостановления контакта NASA и SpaceX до вынесения решения суда. И если судья удовлетворит запрос Blue Origin, то приостановка контракта может стать еще одним ударом по «Артемиде» и еще сильнее сдвинуть график.

Нынешние действия и заявления Blue Origin особо сильно контрастируют на фоне интервью Джеффа Безоса в 2019 году — тогда он сетовал по поводу излишней бюрократии, протестов и судебных разбирательств, которые тормозят развитие лунной программы NASA.

Реакция на иск Blue Origin к NASA

В соцсетях пользователи отреагировали на действия Blue Origin ожидаемо — шквалом критики. Профильные журналисты авторитетных западных изданий не скрывали разочарования и публиковали схожие посты — якобы этим иском Blue Origin «пробила дно» и уничтожила остатки своей репутации. В то же время редактор по космической тематике Эрик Бергер из Ars Technica заявил, что многие сотрудники Blue Origin не разделяют нынешний курс и методы, которые использует руководство. Якобы недовольство среди персонала стремительно растет. Что интересно, накануне подачи иска ключевой инженер, работавший над созданием лунного посадочного модуля Blue Origin, оставил свою должность и перешел на работу в SpaceX.