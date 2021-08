Blue Origin подала в суд на NASA из-за выбора SpaceX для пилотируемой высадки на Луну в рамках «Артемиды» — это еще сильнее замедлит программу

Противостояние между Blue Origin и NASA по поводу лунной посадочной системы HLS (Human Landing System) переросло в судебное разбирательство — компания Джеффа Безоса после неудачной попытки оспорить победу SpaceX в Счетной палате США (GAO) обратилась с иском в Федеральный претензионный суд (COFC).

Иск Blue Origin против NASA, замаскированный под защитный ордер, был подан в минувшую пятницу, но в поле зрения западных СМИ он попал вечером 16 августа. В отдельном обращении юристы Blue Origin охарактеризовали его как возражение по поводу «неправомерной и ошибочной» оценки NASA предложений в рамках конкурса на создание лунного посадочного модуля HLS.

Представитель Blue Origin назвал иск «попыткой исправить недостатки в процессе закупки, обнаруженные в NASA Human Landing System».

В NASA заявили, что получили соответствующее уведомление об иске в COFC и в настоящее время внимательно «изучают подробности дела». Пресс-секретарь агентства Моника Витт на вопрос о том, как судебное противостояние и приостановка контракта отразятся на программе «Артемида», которая и без того уже отстает от графика (скафандры xEMU для миссии будут готовы не раньше апреля 2025 года — на полгода позже запланированного срока), ответила следующим образом:

The Verge со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что Blue Origin намерена добиваться приостановления контакта NASA и SpaceX до вынесения решения суда. И если судья удовлетворит запрос Blue Origin, то приостановка контракта может стать еще одним ударом по «Артемиде» и еще сильнее сдвинуть график.

Нынешние действия и заявления Blue Origin особо сильно контрастируют на фоне интервью Джеффа Безоса в 2019 году — тогда он сетовал по поводу излишней бюрократии, протестов и судебных разбирательств, которые тормозят развитие лунной программы NASA.

В соцсетях пользователи отреагировали на действия Blue Origin ожидаемо — шквалом критики. Профильные журналисты авторитетных западных изданий не скрывали разочарования и публиковали схожие посты — якобы этим иском Blue Origin «пробила дно» и уничтожила остатки своей репутации. В то же время редактор по космической тематике Эрик Бергер из Ars Technica заявил, что многие сотрудники Blue Origin не разделяют нынешний курс и методы, которые использует руководство. Якобы недовольство среди персонала стремительно растет. Что интересно, накануне подачи иска ключевой инженер, работавший над созданием лунного посадочного модуля Blue Origin, оставил свою должность и перешел на работу в SpaceX.

A lead engineer of Blue Origin’s HLS lunar lander team has left the company and is joining SpaceX, per LinkedIn:https://t.co/zbiUYWcuD1 pic.twitter.com/Rb80sHYyxi

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) August 17, 2021