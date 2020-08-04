KoreaTimes: Samsung заинтересована в покупке части ARM

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В сети продолжаются появляться подробности о потенциальной сделке по продаже британского разработчика процессорных архитектур ARM. Издание The Korea Times сообщает, что Samsung Electronics обдумывает возможность участия в сделке на миноритарной основе. Иными словами, Samsung заинтересована в том, чтобы получить долю в бизнесе ARM.

Как уже неоднократно сообщалось, нынешний собственник ARM — телекоммуникационный гигант SoftBank — рассматривает различные варианты. В свежей публикации говорится, что SoftBank рассчитывает выручить от продажи ARM не меньше $41 млрд (SoftBank купил ARM в 2016 году за $31 млрд, что стало крупнейшей в истории IT-сделкой в Европе) и сделка с продажей всего бизнеса NVIDIA, несмотря на недавние сообщения о большом прогрессе, представляется крайне маловероятной ввиду двух ключевых факторов: во-первых, даже для NVIDIA с ее финансовыми возможностями это слишком большая сумма, и, во-вторых, шансов получения одобрения со стороны регуляторов почти нет. С учетом всего этого куда более вероятным развитием событий представляется вариант продажи ARM консорциуму из нескольких компаний.

Со ссылкой на «высокопоставленного представителя отрасли», пожелавшего остаться неназванным, издание The Korea Times сообщает, что Samsung Electronics рассматривает возможность покупки доли в 3-5%.

Еще в конце прошлого года Samsung приняла решение отказаться от разработки собственных ядер для мобильных платформ Exynos и использовать по лицензии обычные ядра ARM. Но это не освобождает корейского гиганта от уплаты лицензионных платежей. Покупка доли ARM поможет Samsung сократить соответствующие расходы.

Как отмечает The Korea Times, подобная стратегия уже доказала свою эффективность с нидерландским производителем полупроводникового оборудования ASML. В 2012 году Samsung приобрела 3% ASML Holdings за $642 млн, укрепив партнерство с единственным поставщиком оборудования для EUV-литографии.

Остается добавить, что сейчас Samsung разрабатывает высокопроизводительную SoC Exynos 1000 с графикой AMD RDNA.

Источник: The Korea Times