SpaceX и NASA теперь планируют первый полет Crew Dragon с экипажем на первую половину 2020 года





В ночь на 11 октября в штаб-квартире SpaceX в Хоторн (Калифорния) Илон Маск и глава NASA Джим Брайденстайн, недавно задирающие друг друга в Twitter, провели совместную пресс-конференцию, поделившись новыми подробностями относительно программы Commercial Crew Program.

«Илон и я твердо придерживаемся одного мнения: одна задача, над которой мы сейчас работаем и которая имеет наивысший приоритет — запуск американских астронавтов на американских ракетах с американской земли», — сказал Брайденстайн во время своего визита в SpaceX. — «Пилотируемые полеты в космос — то, ради чего была создана SpaceX, и мы невероятно гордимся партнерством с NASA», — сказал Маск. «И чтобы это произошло, эта мечта должна стать реальностью, серьезно».

Напомним, изначально первый полет корабля Crew Dragon с экипажем планировался на этот июль, но из-за апрельской аварии корабля при наземных огневых испытаниях (причиной стал титановый обратный клапан системы наддува) запуск отложили. Ранее SpaceX с оптимизмом говорила, что запуск может состояться до конца 2019 года, но все указывало, что он пройдет уже в 2020 году. Собственно, эти сроки и подтвердили на пресс-конференции. Сейчас первый пилотируемый полет на Crew Dragon (Crew-1) ожидается в первой половине 2020 года.

В рамках пресс-конференции Маск заявил, что если все испытания пройдут нормально, то к уже к декабрю Crew Dragon, на котором астронавты Роберт Бенкен и Даглас Хёрли отправятся к МКС, окажется на стартовой площадке на мысе Канаверал. При этом Маск и Брайденстайн заверили всех, что запуски начнутся только, когда NASA и SpaceX будут уверены, что безопасности экипажа ничего не угрожает. Напомним, что нынешний контракт NASA с Роскосмосом, истекает осенью 2020 года, так что агентство явно испытывает некоторое волнение из-за поджимающих сроков.

Что бы ни случилось, Маск пообещал полную прозрачность, последние несколько лет SpaceX часто критиковали за скрытность.

«Мы гарантируем, что будет держать вас в курсе… всего, что будет известно нам, вне зависимости хорошо это или плохо», — сказал Маск. «Так что вы будете знать все как на духу».

В своих ремарках Маск дважды повторил, что интеллектуальная собственность, которую он разрабатывает в сотрудничестве с NASA, является бесплатной и агентство может делиться технологиями с кем угодно.

Источник: The Verge и TechCrunch