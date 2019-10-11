SpaceX и NASA теперь планируют первый полет Crew Dragon с экипажем на первую половину 2020 года
В ночь на 11 октября в штаб-квартире SpaceX в Хоторн (Калифорния) Илон Маск и глава NASA Джим Брайденстайн, недавно задирающие друг друга в Twitter, провели совместную пресс-конференцию, поделившись новыми подробностями относительно программы Commercial Crew Program.
«Илон и я твердо придерживаемся одного мнения: одна задача, над которой мы сейчас работаем и которая имеет наивысший приоритет — запуск американских астронавтов на американских ракетах с американской земли», — сказал Брайденстайн во время своего визита в SpaceX. — «Пилотируемые полеты в космос — то, ради чего была создана SpaceX, и мы невероятно гордимся партнерством с NASA», — сказал Маск. «И чтобы это произошло, эта мечта должна стать реальностью, серьезно».
Напомним, изначально первый полет корабля Crew Dragon с экипажем планировался на этот июль, но из-за апрельской аварии корабля при наземных огневых испытаниях (причиной стал титановый обратный клапан системы наддува) запуск отложили. Ранее SpaceX с оптимизмом говорила, что запуск может состояться до конца 2019 года, но все указывало, что он пройдет уже в 2020 году. Собственно, эти сроки и подтвердили на пресс-конференции. Сейчас первый пилотируемый полет на Crew Dragon (Crew-1) ожидается в первой половине 2020 года.
В рамках пресс-конференции Маск заявил, что если все испытания пройдут нормально, то к уже к декабрю Crew Dragon, на котором астронавты Роберт Бенкен и Даглас Хёрли отправятся к МКС, окажется на стартовой площадке на мысе Канаверал. При этом Маск и Брайденстайн заверили всех, что запуски начнутся только, когда NASA и SpaceX будут уверены, что безопасности экипажа ничего не угрожает. Напомним, что нынешний контракт NASA с Роскосмосом, истекает осенью 2020 года, так что агентство явно испытывает некоторое волнение из-за поджимающих сроков.
Что бы ни случилось, Маск пообещал полную прозрачность, последние несколько лет SpaceX часто критиковали за скрытность.
«Мы гарантируем, что будет держать вас в курсе… всего, что будет известно нам, вне зависимости хорошо это или плохо», — сказал Маск. «Так что вы будете знать все как на духу».
В своих ремарках Маск дважды повторил, что интеллектуальная собственность, которую он разрабатывает в сотрудничестве с NASA, является бесплатной и агентство может делиться технологиями с кем угодно.
Источник: The Verge и TechCrunch
- Crew Dragon — один из двух пилотируемых кораблей, созданных в рамках запущенной в 2010 году программы NASA по стимулированию разработки космических кораблей частными компаниями Commercial Crew Program. Изначально заявки на участие подали 36 компаний-претендентов.
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- Сейчас единственным средством доставки экипажей на Международную космическую станцию являются российские корабли «Союз».
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- Crew Dragon сможет принять на борт до семи членов экипажа (или четыре человека и груз) и должен снизить стоимость запуска с нынешних $80 млн, которые NASA платит Роскосмосу, до $20 млн за одно место (с возможностью дальнейшего удешевления за счет повторного использования Crew Dragon).
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- Первый запуск Crew Dragon в космос состоялся 2 марта, в рамках миссии DM-1 он успешно добрался до МКС без экипажа, совершил автоматическую стыковку, отстыковался, тоже в полностью автоматическом режиме, и успешно вернулся на Землю.
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- 20 апреля во время финальных огневых испытаний перед проверкой системы аварийного спасения корабля Crew Dragon в полете (она является одной из последних необходимых пунктов утвержденной NASA программы сертификации пилотируемого корабля Crew Dragon) на мысе Канаверал произошла авария, в результате которой корабль был уничтожен.
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- 16 июня SpaceX назвала причину взрыва - титановый обратный клапан системы наддува.