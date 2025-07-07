Костюмы для «Грешников» Райана Куглера выкупили у Marvel — со «склада» для перезапуска «Блэйда»

Оказывается у «Грешников» Райана Куглера и перезапуска «Блэйда» от Marvel есть еще кое-что общее, кроме вампирской тематики — и это костюмы.

В интервью ScreenCrush (через Variety) продюсер «Грешников» Сев Оганян рассказал, что «многие» актеры второго плана фильма носили костюмы, которые изначально были предназначены для перезапуска «Блэйда» с Махершалой Али. Оба проекта получили общего костюмера — Рут Э. Картер (работала над «Черной пантерой»), которая после того, как проект Marvel попал в производственный ад, быстро сориентировалась в том, куда применить неиспользованные наряды.

«У Рут случайно был склад, полный одежды, соответствующей эпохе. И в какой-то момент она говорит: «Черт, мы должны снять этот фильм завтра»», — говорит Оганян. «Marvel были достаточно щедрыми и любезными, чтобы позволить нам фактически купить все по себестоимости».

Оба фильма имеют «вампирскую тематику», к тому же одна из бесчисленных версий сценария «Блэйда» должна была происходить в ту же эпоху, что и «Грешники», поэтому гардероб подходил почти идеально. Оганян добавил, что одежду, предназначенную для «Блэйда», носил только второстепенный актерский состав, тогда как звезды, во главе с Майклом Б. Джорданом и его двумя персонажами, получили оригинальные костюмы.

Интересно, что помимо нарядов у «Блэйда» остался специально построенный для фильма и в конечно итоге неиспользованный поезд. Интересно, в каком проекте мы его увидим?

Напомним, что Marvel анонсировала перезапуск «Блэйда» с Махершалой Али еще в 2019 году на Comic-Con в Сан-Диего. Производство стартовало только через два года, хотя съемки, запланированные на октябрь, так и не состоялись — проект покинул режиссер Бассам Тарик, которого с тех пор заменили еще два коллеги. Со сценаристами ситуация была не лучше и по состоянию на июнь 2024 года над проектом работал седьмой или восьмой по счету сценарист.

Все это время студия пыталась замалчивать проблемы и даже отказала в сотрудничестве сценаристу оригинального «Блэйда» Дэвиду С. Гойеру, когда тот предложил помощь, со словами, что фильм «в хорошем состоянии». Это «хорошее состояние» в конце концов вылилось в то, что проект уступил дату релиза в октябре 2024-го новому «Хищнику». Последние новости о перезапуске появлялись в апреле, когда инсайдеры писали о потенциальной отмене, а компания Flying Lotus, которую наняли для написания музыки, заявила, что«Блэйд» кажется «далеким от реальности на данный момент».

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Сам Махершала Али в недавнем интервью заявлял, что не знает на каком этапе с «Блэйдом» сейчас находится Marvel.

«Позвоните Marvel», — заявил Али на нью-йоркской премьере фильма «Мир Юрского периода: Возрождение». «Я готов. Дайте им знать, что я готов».

Некоторые журналисты предполагали потенциальное появление персонажа в будущем «Мстители: Судный день» — если, конечно, там хватит места среди 50+ главных актеров. Собственно на альтернативную судьбу персонажа намекал и босс Marvel Кевин Файги в прошлогоднем интервью:

«Мы преданы Блэйду. Нам нравится этот персонаж, нам нравится, как Махершала его интерпретирует. И будьте уверены: каждый раз, когда мы меняем направление проекта или все еще выясняем, как он вписывается в наш график, мы сообщаем об этом зрителям. Вы все в курсе того, что происходит. Но я могу вам сказать, что персонаж действительно попадет в MCU».

Напомним, что «Грешники» — это первый авторский фильм Райана Куглера, снятый в жанре исторического сверхъестественного фильма ужасов. Фильм стал одним из хитов нынешних кинофестивалей и изначально получил идеальные 100% на Rotten Tomatoes. В прокате «Грешники» собрал $364 млн, заняв восьмое место в рейтинге самых кассовых лент 2025 года — из интересного, это единственный оригинальный фильм в топ-10, то есть он не является римейком, сиквелом или приквелом.