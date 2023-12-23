Кто владеет компанией Apple?

Руководство Тима Кука подняло Apple на новые высоты, включая рыночную капитализацию, достигшую $3 триллионов. Сам Кук владеет большой долей Apple, но главные ее владельцы – институциональные инвесторы. Apple ежегодно публикует заявление, раскрывающее учреждения и лиц, владеющих 5% или более акций компании.
Кто крупнейше владельцы Apple?
Новое заявление Apple по этому поводу должно быть опубликовано в январе 2024 года. К тому времени мы знаем только то, как выглядела структура собственности на январь 2023 года. В то время крупнейшим акционером Apple была фирма Vanguard Group Inc., владевшая 7,96% акций компании, или более 1,2 млрд акций. Согласно документу, BlackRock Inc. владела около 1,1 млрд акций, что составило 6%. Третьим по размеру владельцем акций Apple была Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета, доля которой составляла примерно 5,73%.
Крупнейшим индивидуальным инвестором компании в январе 2023 года был Артур Левинсон, с более чем 4,5 млн акций. Левинсон был членом правления Apple с 2000 года и председателем правления с 2011 года. Следующим в очереди после Левинсона был Тим Кук, а за ним Джефф Уильямс, главный операционный директор компании.
Какую долю Apple имеет Тим Кук?
Актуальная информация о праве собственности Тима Кука на акции Apple будет опубликована в январе 2024 года. Согласно заявлению SEC по состоянию на октябрь 2023 года, он владел 3,3 млн акций.
Билл Гейтс владеет акциями Apple?
В первый год пребывания Джобса в должности генерального директора он заключил партнерство с Microsoft Билла Гейтса, которая инвестировала в Apple $150 млн и возложила на себя обязательство разрабатывать программное обеспечение для macOS. В 2003 году Microsoft решила продать все свои акции Apple за $550 млн.
Владеют ли Apple ее основатели?
Apple была основана Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном в 1976 году. Через 12 дней после основания Apple Уэйн продал свои 10% акций Apple за $1500.
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Непонятно, какова нынешняя доля Возняка, но у него и Стива Джобса в начале было 45% акций компании.
Согласно документам компании за 2011 год, вдова Джобса, Лорен Пауэлл Джобс, унаследовала 5,5 млн акций Apple. Но в 2022 году она пообещала отдать большую часть своего состояния на благотворительность и также неизвестно, чем она владеет сейчас.
Стоимость Apple снова превысила $3 трлн — несмотря на снижение доходов в 2023 году
Источник: Business Insider