Кто владеет компанией Apple?

Руководство Тима Кука подняло Apple на новые высоты, включая рыночную капитализацию, достигшую $3 триллионов. Сам Кук владеет большой долей Apple, но главные ее владельцы – институциональные инвесторы. Apple ежегодно публикует заявление, раскрывающее учреждения и лиц, владеющих 5% или более акций компании.

Кто крупнейше владельцы Apple?

Новое заявление Apple по этому поводу должно быть опубликовано в январе 2024 года. К тому времени мы знаем только то, как выглядела структура собственности на январь 2023 года. В то время крупнейшим акционером Apple была фирма Vanguard Group Inc., владевшая 7,96% акций компании, или более 1,2 млрд акций. Согласно документу, BlackRock Inc. владела около 1,1 млрд акций, что составило 6%. Третьим по размеру владельцем акций Apple была Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета, доля которой составляла примерно 5,73%.

Крупнейшим индивидуальным инвестором компании в январе 2023 года был Артур Левинсон, с более чем 4,5 млн акций. Левинсон был членом правления Apple с 2000 года и председателем правления с 2011 года. Следующим в очереди после Левинсона был Тим Кук, а за ним Джефф Уильямс, главный операционный директор компании.

Какую долю Apple имеет Тим ​​Кук?

Актуальная информация о праве собственности Тима Кука на акции Apple будет опубликована в январе 2024 года. Согласно заявлению SEC по состоянию на октябрь 2023 года, он владел 3,3 млн акций.

Билл Гейтс владеет акциями Apple?

В первый год пребывания Джобса в должности генерального директора он заключил партнерство с Microsoft Билла Гейтса, которая инвестировала в Apple $150 млн и возложила на себя обязательство разрабатывать программное обеспечение для macOS. В 2003 году Microsoft решила продать все свои акции Apple за $550 млн.

Владеют ли Apple ее основатели?

Apple была основана Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном в 1976 году. Через 12 дней после основания Apple Уэйн продал свои 10% акций Apple за $1500.

Непонятно, какова нынешняя доля Возняка, но у него и Стива Джобса в начале было 45% акций компании.

Согласно документам компании за 2011 год, вдова Джобса, Лорен Пауэлл Джобс, унаследовала 5,5 млн акций Apple. Но в 2022 году она пообещала отдать большую часть своего состояния на благотворительность и также неизвестно, чем она владеет сейчас.

Источник: Business Insider