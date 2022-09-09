«Квантовый скачок» / Quantum Leap возвращается — трейлер перезапуска культового сериала о путешествиях во времени, выходившем на рубеже 80-90-х годов

IGN опубликовал первый полноценный трейлер предстоящего перезапуска культового научно-фантастического сериала «Квантовый скачок», выходившего на рубеже 80-90-х годов.

События продолжения развернутся через 30 лет после того, как доктор Сэм Беккет зашел к ускорителю «Квантовый скачок» и таинственно исчез. Новая команда исследователей возвращается в программу, надеясь разгадать все тайны, и все идет кувырком руководитель проєкта доктор Бен самовольно делает скачок в прошлое.

Главные роли в перезапуске «Квантового прыжка» сыграли Рэймонд Ли («Топ Ган: Мэверик» и сериал «Кевин может пойти на ***»), Эрни Гадсон («Охотники за привидениями») и Кейтлин Бассетт. Создатель оригинального шоу Дональд П. Беллисарио помогал со сценарием, а также выступил одним из продюсеров.

Трейлер перезапуска Quantum Leap в оригинале на английском

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В начале 2022 года NBC одобрил пилотный эпизод возрождения сериала «Квантовый скачок», а уже в мае дал «зеленый свет» на полный шестой сезон. Пока неясно, перерастет ли сиквел в полноценный сериал.

Премьера перезапуска Quantum Leap намечена на 19 сентября 2022 года. Шоу будет выходить на NBC и стриминге Peacock.

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Оригинальный сериал Quantum Leap рассказывает о физике Сэма Беккете, который застрял во времени после неудачного эксперимента с квантовым ускорителем и проверкой гипотезы путешествий во времени в собственной жизни — герой хаотично перемещается во времени и проживает определенные моменты вместо других людей, чтобы в ответный момент принять решение и изменить их жизнь к лучшему. Ему помогает друг и напарник — адмирал Альберт Калавичи (он же Эл), появляющийся в прошлом в виде голограммы, а также суперкомпьютер «Умник».