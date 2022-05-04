Квартальная выручка AMD выросла на 55% — до рекордных $5,3 млрд

Компания AMD опубликовала отчёт о финансовых результатах по итогам деятельности в первом квартале 2022 года. Финансовые показатели оказались просто отличными и превзошли предварительные ожидания. Цифры в отчёте не включают показателей компании Xilinx, сделка по покупке которой была закрыта в середине февраля.
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Общие финансовые показатели
- В первом квартале 2022 года AMD получила доход в сумме $5,3 млрд, что на 55% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
- Чистая прибыль составила $1,6 млрд или $1,13 на каждую акцию. Последний показатель оказался существенно выше ожиданий аналитиков ($0,91).
- Валовая маржа составила 53%, а операционная маржа – 30%.
- Если к результатам AMD добавить ещё и показатели Xilinx, то совокупный доход достигает $5,9 млрд, или на 71% больше, чем годом ранее.
Выручка по отдельным категориям продуктов
- Отмечается, что каждое из направлений бизнеса продемонстрировало прирост на двузначный процент по сравнению с прошлым годом. Наилучшим образом себя зарекомендовал бизнес по выпуску серверных процессоров EPYC, который увеличился более чем вдвое третий квартал подряд.
- Глава AMD Лиза Су также заявила, что компания увеличила свою долю на рынке клиентских процессоров восьмой квартал подряд. При этом AMD сосредоточена на премиальных, игровых и коммерческих сегментах рынка, «где мы видим большие возможности для роста и рассчитываем продолжить увеличение общей доли клиентских доходов».
- Сегмент процессоров и графики принёс доход в сумме $2,8 млрд или на 33% больше, чем в первом квартале предыдущего года. Прирост обусловлен отличными продажами продуктов семейств Ryzen и Radeon. При этом средняя цена продажи процессоров возросла и увеличились продажи GPU.
- Сегмент корпоративных, встраиваемых и клиентских чипов принёс выручку в размере $2,5 млрд, что на 88% превышает результат аналогичного периода прошлого года.
Прогноз
- Во втором квартале 2022 года компания AMD ожидает получить доход в размере $6,5 млрд +/-$200 млн. Прирост по сравнению со вторым кварталом прошлого года составит 69%.
- Прогноз аналитиков на второй квартал – доход $6,38 млрд и прибыль на акцию $0,99.
- На протяжении всего 2022 года компания надеется заработать $26,3 млрд (прирост 60%) при валовой марже 54%.
Источник: venturebeat