Квартальная выручка AMD выросла на 55% — до рекордных $5,3 млрд

Компания AMD опубликовала отчёт о финансовых результатах по итогам деятельности в первом квартале 2022 года. Финансовые показатели оказались просто отличными и превзошли предварительные ожидания. Цифры в отчёте не включают показателей компании Xilinx, сделка по покупке которой была закрыта в середине февраля.

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Общие финансовые показатели

В первом квартале 2022 года AMD получила доход в сумме $5,3 млрд, что на 55% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Чистая прибыль составила $1,6 млрд или $1,13 на каждую акцию. Последний показатель оказался существенно выше ожиданий аналитиков ($0,91).

Валовая маржа составила 53%, а операционная маржа – 30%.

Если к результатам AMD добавить ещё и показатели Xilinx, то совокупный доход достигает $5,9 млрд, или на 71% больше, чем годом ранее.

Выручка по отдельным категориям продуктов

Отмечается, что каждое из направлений бизнеса продемонстрировало прирост на двузначный процент по сравнению с прошлым годом. Наилучшим образом себя зарекомендовал бизнес по выпуску серверных процессоров EPYC, который увеличился более чем вдвое третий квартал подряд.

Глава AMD Лиза Су также заявила, что компания увеличила свою долю на рынке клиентских процессоров восьмой квартал подряд. При этом AMD сосредоточена на премиальных, игровых и коммерческих сегментах рынка, «где мы видим большие возможности для роста и рассчитываем продолжить увеличение общей доли клиентских доходов».

Сегмент процессоров и графики принёс доход в сумме $2,8 млрд или на 33% больше, чем в первом квартале предыдущего года. Прирост обусловлен отличными продажами продуктов семейств Ryzen и Radeon. При этом средняя цена продажи процессоров возросла и увеличились продажи GPU.

Сегмент корпоративных, встраиваемых и клиентских чипов принёс выручку в размере $2,5 млрд, что на 88% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Прогноз

Во втором квартале 2022 года компания AMD ожидает получить доход в размере $6,5 млрд +/-$200 млн. Прирост по сравнению со вторым кварталом прошлого года составит 69%.

Прогноз аналитиков на второй квартал – доход $6,38 млрд и прибыль на акцию $0,99.

На протяжении всего 2022 года компания надеется заработать $26,3 млрд (прирост 60%) при валовой марже 54%.

Источник: venturebeat