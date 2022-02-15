AMD завершила сделку по покупке производителя FPGA-матриц Xilinx за рекордные $50 млрд

14 февраля, как и планировалось, AMD объявила о завершении сделки по приобретению производителя FPGA-матриц Xilinx. Это одно из крупнейших слияний в полупроводниковой индустрии.

AMD объявила о покупке Xilinx в октябре 2020 года, причем первая поглотила вторую, не заплатив ни копейки «живых»‎ денег — это сделка с обменом акциями. Держатели акций Xilinx получили 26%, а держатели акций AMD — 74% акций объединенной компании. Изначально сумма сделки составляла около $35 млрд, но в итоге из-за роста акций AMD она выросла до $50 млрд. Ранее сделка прошла проверку антимонопольных регуляторов США, Евросоюза, Великобритании и Китая.

Теперь AMD сможет составить конкуренцию Intel и на рынке программируемых вентильных матриц (FPGA). Напомним, в свое время Intel для выхода на рынок FPGA-матриц купила компанию Altera, заплатив $16,7 млрд.

Стоимость объединенной компании предварительно оценивается в $135 млрд. На нее по всему миру будут работать свыше 13 000 инженеров, а совокупный рынок AMD вместе с Xilinx увеличится до $110 миллиардов. Также компании рассчитывают получить до $300 млн экономии за счет объединения бизнесов.

На фоне новостей о закрытии сделки с Xilinx акции AMD выросли в цене на 4% в ходе торгов 14 февраля. AMD ожидает, что первые плоды сотрудничества появятся уже в следующем году.