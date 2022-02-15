AMD завершила сделку по покупке производителя FPGA-матриц Xilinx за рекордные $50 млрд
14 февраля, как и планировалось, AMD объявила о завершении сделки по приобретению производителя FPGA-матриц Xilinx. Это одно из крупнейших слияний в полупроводниковой индустрии.
AMD объявила о покупке Xilinx в октябре 2020 года, причем первая поглотила вторую, не заплатив ни копейки «живых» денег — это сделка с обменом акциями. Держатели акций Xilinx получили 26%, а держатели акций AMD — 74% акций объединенной компании. Изначально сумма сделки составляла около $35 млрд, но в итоге из-за роста акций AMD она выросла до $50 млрд. Ранее сделка прошла проверку антимонопольных регуляторов США, Евросоюза, Великобритании и Китая.
Теперь AMD сможет составить конкуренцию Intel и на рынке программируемых вентильных матриц (FPGA). Напомним, в свое время Intel для выхода на рынок FPGA-матриц купила компанию Altera, заплатив $16,7 млрд.
Стоимость объединенной компании предварительно оценивается в $135 млрд. На нее по всему миру будут работать свыше 13 000 инженеров, а совокупный рынок AMD вместе с Xilinx увеличится до $110 миллиардов. Также компании рассчитывают получить до $300 млн экономии за счет объединения бизнесов.
На фоне новостей о закрытии сделки с Xilinx акции AMD выросли в цене на 4% в ходе торгов 14 февраля. AMD ожидает, что первые плоды сотрудничества появятся уже в следующем году.
- Xilinx — американская технологическая компания, специализирующейся на выпуске программируемых вентильных матриц (FPGA). FPGA широко применяются в разных устройствах, включая потребительскую электронику, телекоммуникационном оборудовании, специализированных платах-ускорителях для применения в дата-центрах и различной робототехнике. В ассортименте Xilinx есть самые разные FPGA-матрицы, включая модели с большим числом ячеек, выпускаемые под маркой Virtex UltraScale и конкурирующие с решениями Intel Stratix 10.
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- По итогам 2021 года Xilinx выручила $3,148 млрд, а совокупный доход AMD за 2021 год составил $16,434 млрд — на 68% больше результата 2020 года.