Kyiv Smart Card и одноразовый QR-билет теперь можно купить на всех станциях метро

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Уже 1 апреля, как известно, общественный транспорт столицы переходит на электронный билет Kyiv Smart Card, которому на нашем сайте посвящено множество новостей и статей (событие, как-никак, крупное). Тем временем КГГА завершает последние приготовления к официальному запуску системы.

Напомним, этого момента оплатить проезд можно будет только с помощью Kyiv Smart Card, проездных билетов, банковских карт (в метро) и одноразовых QR-билетов, а в метро окончательно выведут из обращения жетоны, заменив их на разовые QR-билеты.

С сегодняшнего дня, 6 марта, приобрести/пополнить Kyiv Smart Card или купить одноразовый QR-билет можно в кассах на всех станциях метрополитена. Кроме того, на сегодня в 63 вестибюлях метро уже подключено 191 терминал самообслуживания с возможностью покупки/пополнение Kyiv Smart Card и покупки одноразового QR-билета.

В ближайшее время состоится подключения автоматов на станциях:

«Святошин»

«Нивки»;

«Театральная»;

«Арсенальная»;

«Днепр»;

«Гидропарк»;

«Контрактовая площадь»;

«Кловская».

QR-билет можно купить как в бумажном, так и электронном виде. С его помощью можно осуществить разовую поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере или городской электричке. К слову, срок действия QR-билета — 15 суток с момента покупки.

Источник: КГГА