Кит Харингтон рассказал, как чувствует себя Джон Сноу — спин-офф «Игры престолов» с рабочим названием «Сноу» по-прежнему в работе

Кит Харингтон раскрыл некоторые подробности спин-оффа «Игры престолов» о Джоне Сноу – и многих они могут не обрадовать. Спин-офф станет первым проектом в мире «Игры престолов», действие которого будет происходить после завершения основного сериала – он возник благодаря идее самого Харингтона.

Не обращаясь к спин-оффу напрямую на официальном съезде «Игры престолов», Харингтон упомянул место, где сериал оставил его персонажа, предоставив некоторые важные подсказки о направлении спин-оффа, который в настоящее время называется просто «Сноу».

«Я думаю, если бы вы спросили его, он бы сказал, что легко отделался», — прокомментировал впечатления персонажа Харингтон. «В конце шоу, когда мы находим его в камере, он готовится к обезглавливанию и он хочет этого. С ним покончено. Тот факт, что он идет к Стене, является величайшим даром, но также и величайшим проклятием». «Он должен вернуться в это место и прожить свою жизнь, думая о том, как он убил Дэни, прожить свою жизнь, думая об Игритт, умирающей у него на руках, прожить жизнь, думая о том, как он повесил Олли и обо всем остальном» — продолжил Харингтон, сделав паузу. «Это интересно». Актер добавил: «Поэтому я думаю, что когда мы оставляем его в конце шоу, всегда возникает такое чувство… Я думаю, мы хотели немного улыбнуться, что все в порядке. Он не в порядке».

Официально о сериале «Сноу» еще не было объявлено, а это значит, что HBO еще может передумать и отметить проект. Следующее путешествие в Вестерос ждет зрителей во втором сезоне «Дома дракона», дата его выхода пока неизвестна.

Источник: GamesRadar