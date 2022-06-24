Джордж Мартин: продолжение «Игры престолов» о Джоне Сноу предложил сам Кит Харингтон, рабочее название сериала — SNOW

Недавно мы рассказали о том, что HBO готовит спин-офф об одном из самых интересных героев «Игры престолов» Джоне Сноу. Теперь же эту информацию подтвердил автор одноименной книжной основы Джордж Мартин.

В длинной записи в личном блоге писатель рассказал несколько интересных подробностей о новом шоу. Итак, шоу с рабочим названием Snow / «Сноу» действительно находится в разработке наряду с несколькими другими сериалами по вселенной книжного цикла «Песнь Льда и Огня». Причем работать над всеми четырьмя актуальными сериалами начали примерно в одно и то же время, поэтому Джордж Мартин удивился, что первые слухи о проекте появились только сейчас.

HBO официально еще не одобрила проект, поэтому Мартин подтвердил только те данные, которые уже были озвучены другими людьми, в частности Эмилией Кларк. Итак, идею нового шоу предложил Кит Харингтон — исполнитель роли Джона Сноу. И это была не просто идея, актер привел с собой целую команду сценаристов и шоураннеров, готовую работать над сериалом. Мартин опять же не назвал имена, но намекнул, что это весьма известные в индустрии люди.

Сам Джордж Мартин также вовлечен в проект, но только в качестве консультанта, как и в случае со всеми другими проектами по его вселенной. Все четыре проекта находятся на стадии написания сценариев, так что дело не дошло даже до пилота.

Напомним, что кроме «Дома дракона» в работе WarnerMedia находятся еще по меньшей мере четыре проекта по вселенной «Игры престолов» — 10 000 Ships, 9 Voyages/Sea Snake, Flea Bottom и первый анимационный сериал, нацеленный на младшую аудиторию. Также HBO хотят экранизировать «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Р.Р. Мартина, события в которых происходят за 100 лет до событий «Игры престолов». В то же время после того, как HBO внезапно отказался от приквела «Долгая ночь» о происхождении Белых ходоков, ни в чем нельзя быть уверенным на 100%.

Источник: Джордж Мартин