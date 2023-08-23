Huawei, вероятно, строит секретную сеть заводов для производства чипов по всему Китаю

По данным Ассоциации производителей полупроводников (SIA), на которые ссылается Bloomberg, Huawei строит заводы по производству чипов по всему Китаю – теневую производственную сеть, которая позволит компании обойти санкции США.

Сообщается, что в прошлом году Huawei перешла в производство чипов и получает около $30 млрд государственного финансирования от правительства и своего родного города Шэньчжэнь. Компания приобрела уже два завода и строит не менее трех новых.

Министерство торговли США в 2019 году внесло Huawei в свой черный список, в конце концов запретив ей работать с американскими компаниями. Однако телекоммуникационный гигант сможет обойти эти ограничения, то есть приобрести американское оборудование для производства микросхем и другие поставки, если будет строить и покупать объекты под именами других компаний.

В министерстве заявили, что «следят за ситуацией» и готовы принять дополнительные меры по необходимости. Помимо Huawei в черном списке оказались десятки китайских компаний, включая две, которые являются частью сети Huawei — Fujian Jinhua и PXW.

В октябре прошлого года администрация Байдена ввела экспортный контроль, запрещающий всем китайским компаниям покупать определенные передовые полупроводники и оборудование для производства чипов – шаг, направленный на ограничение военного потенциала Китая. Компании (кроме тех, что в черном списке) все еще могут приобрести оборудование для производства микросхем старого поколения – машины, использующие 28-нанометровую технологию или выше.

Коммунистическая партия Китая раскритиковала американское правительство за ограничение на экспорт технологий, утверждая, что США пытаются сдержать ее экономическое развитие. Пекин также пообещал разработать свои местные альтернативы для микросхем, производственного оборудования и критических технологических компонентов.

По оценкам SIA, в Китае работают по меньшей мере 23 завода с запланированными инвестициями более чем в $100 млрд к 2030 году – и к тому времени у страны будет более половины мировых мощностей отрасли по производству полупроводников старого поколения, изготовленных по технологии 28 или 45 нм.

«Китай тратит на субсидии примерно столько же, сколько остальной мир вместе взятый», — сказал Крис Миллер, автор книги «Война чипов. Борьба за самую важную технологию в мире».

Размеры прогнозируемой финансовой поддержки Huawei также впечатляют: $30 млрд – это более половины суммы, которую США, в рамках CHIPS and Science Act, планирует распределить между несколькими компаниями.