Новости Наука и космос 19.04.2023 в 20:23

Китай запустит технологию 3D-печати на Луне — она будет превращать реголит в кирпичи для строительства местной исследовательской станции

Катерина Даньшина

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Уже в этом десятилетии Китай планирует запустить технологию 3D-печати на Луне для превращения местного реголита в кирпичи, а также создать специального робота, которому бы поручили дальнейшее строительство.

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Китайская миссия «Чанье-8» должна высадиться на Луне в 2028 году и, вероятно, опробует технологию использования местных ресурсов для создания строительных материалов. Ученые, собравшиеся на конференции в Ухане на этой неделе, подтвердили, что рассматривают 3D-печать кирпичей с использованием лунного реголита, сообщает Space.com со ссылкой на China Science Daily.

Ученый из Научно-технологического университета Хуачжун Дин Лиюнь продемонстрировал прототип насекомоподобного робота с 6 конечностями, которого назвали «супер-строитель». Его задача – складывать эти кирпичи, как детали Lego, и создавать помещения для работы и жизни на Луне.

«В конце концов строительство жилья за пределами Земли имеет важное значение не только для исследования космоса, но и для стратегических потребностей Китая как космического государства», — сказал Дин во время конференции.

Если испытания пройдут успешно, этот метод можно использовать для Международной станции исследования Луны, которую Китай планирует построить в 2030-х годах.

  • Трехмерная печать для космической деятельности рассматривалась и испытывалась на протяжении многих лет. Подобный проект есть у Европейского космического агентства, а компания Airbus собирается отправить металлический 3D-принтер на Международную космическую станцию — это поможет производить и заменять необходимые компоненты прямо в космосе, а не осуществлять дорогие запуски с Земли.

В настоящее время Китай работает над следующей серией миссий на Луну – «Чанье-6», которая соберет первые образцы породы с обратной стороны Луны в 2025 году и мультикосмическим кораблем «Чанье-7», запуск которого запланирован на 2025-2026 год с целью поиска водяного льда в кратерах. Миссия «Чанье-8» в 2028 году должна заложить основу для проекта Международной станции исследования Луны.

Китай планує побудувати на Місяці атомну базу до 2028 року
Будущая китайская база на Луне. Иллюстрация: China National Space Administration

Ранее мы сообщали, что китайская база на Луне, вероятно, будет питаться атомной энергией. Ее базовая конфигурация, состоящая из посадочного модуля, бункера, орбитального аппарата и марсохода, будет создана в рамках миссий «Чанье» 6, 7 и 8. Станция, вероятно, будет построена в южной полярной области Луны; астронавты из Китая, России и других потенциальных стран-партнеров иногда будут находиться там, но большую часть времени она будет работать беспилотно.


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