Китай запустит технологию 3D-печати на Луне — она будет превращать реголит в кирпичи для строительства местной исследовательской станции

Уже в этом десятилетии Китай планирует запустить технологию 3D-печати на Луне для превращения местного реголита в кирпичи, а также создать специального робота, которому бы поручили дальнейшее строительство.

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Китайская миссия «Чанье-8» должна высадиться на Луне в 2028 году и, вероятно, опробует технологию использования местных ресурсов для создания строительных материалов. Ученые, собравшиеся на конференции в Ухане на этой неделе, подтвердили, что рассматривают 3D-печать кирпичей с использованием лунного реголита, сообщает Space.com со ссылкой на China Science Daily.

Ученый из Научно-технологического университета Хуачжун Дин Лиюнь продемонстрировал прототип насекомоподобного робота с 6 конечностями, которого назвали «супер-строитель». Его задача – складывать эти кирпичи, как детали Lego, и создавать помещения для работы и жизни на Луне.

«В конце концов строительство жилья за пределами Земли имеет важное значение не только для исследования космоса, но и для стратегических потребностей Китая как космического государства», — сказал Дин во время конференции.

Если испытания пройдут успешно, этот метод можно использовать для Международной станции исследования Луны, которую Китай планирует построить в 2030-х годах.

Трехмерная печать для космической деятельности рассматривалась и испытывалась на протяжении многих лет. Подобный проект есть у Европейского космического агентства, а компания Airbus собирается отправить металлический 3D-принтер на Международную космическую станцию — это поможет производить и заменять необходимые компоненты прямо в космосе, а не осуществлять дорогие запуски с Земли.

В настоящее время Китай работает над следующей серией миссий на Луну – «Чанье-6», которая соберет первые образцы породы с обратной стороны Луны в 2025 году и мультикосмическим кораблем «Чанье-7», запуск которого запланирован на 2025-2026 год с целью поиска водяного льда в кратерах. Миссия «Чанье-8» в 2028 году должна заложить основу для проекта Международной станции исследования Луны.

Ранее мы сообщали, что китайская база на Луне, вероятно, будет питаться атомной энергией. Ее базовая конфигурация, состоящая из посадочного модуля, бункера, орбитального аппарата и марсохода, будет создана в рамках миссий «Чанье» 6, 7 и 8. Станция, вероятно, будет построена в южной полярной области Луны; астронавты из Китая, России и других потенциальных стран-партнеров иногда будут находиться там, но большую часть времени она будет работать беспилотно.