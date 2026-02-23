banner
"Киты" активно распродают BTC и ETH, а в Гугле ищут "биткоин до нуля": что это значит для криптовалют?

Аналитики CryptoQuant сообщают, что на последней неделе показатель Exchange Whale Ratio (измеряет долю крупных депозитов в общем объеме средств, поступающих на криптовалютные биржи), достиг 0,64 — самого высокого уровня с 2015 года. Такой показатель не является прямой гарантией падения курса, но указывает на усиление давления предложения на рынке.


Для биткоина это означает, что значительная часть всех BTC-депозитов на бирже приходится на десяток крупнейших транзакций, что часто интерпретируется как сигнал к потенциальной продаже активов крупными игроками. Параллельно с этим на крупнейшей криптовалютной площадке Binance, по данным других on-chain источников, средний объем крупных депозитов BTC в течение последних 30 дней достиг примерно $8,3 млрд, что является максимумом за два года, и доля крупных кошельков в этих потоках также существенно выросла. Такая активность часто сопровождает периоды повышенной волатильности или перехода рынка к новой фазе.

В это же время институциональные игроки также проявляют значительную активность. Данные блокчейна свидетельствуют, что управляемая активами компания BlackRock перевела на биржу Coinbase 2 563 BTC ($173) и 49 852 ETH ($97 млн). Такие крупные перемещения часто привлекают внимание трейдеров, поскольку могут быть связаны с ребалансировкой портфелей, обслуживанием биржевых продуктов или подготовкой к торгам, хотя это не обязательно означает немедленную распродажу. Вместе с тем данные ETF-рынка подтверждают общую тенденцию снижения рискового аппетита среди институций. За неделю до 19 февраля наблюдались чистые оттоки из биткоин- и ETH-ETF общей суммой сотни миллионов долларов, что свидетельствует об уходе капитала из этих продуктов в преддверии дальнейших движений цены.

В то же время есть и другая картина: часть крупных кошельков за последние месяцы восстановила свои резервы BTC до уровней, предшествовавших падению в октябре 2025 года, добавляя сотни тысяч монет к своим запасам. Это может свидетельствовать о том, что не все крупные игроки одновременно распродают — некоторые осуществляют долгосрочное накопление, а потоки на бирже компенсируются выходами в холодные кошельки.

Тем временем, потребительская тревога вокруг будущего Bitcoin достигла очередного пика: на Google Trends количество поисковых запросов «Bitcoin going to zero» — то есть «Биткоин обнулится» — выросла до максимума с ноября 2022 года после краха биржи FTX, показав самый высокий интерес за последние несколько лет. Этот показатель достиг значения 100, что означает пик популярности поискового запроса. Аналитики отмечают, что подобные всплески интереса к фразе «Bitcoin to zero» в прошлом часто совпадали с фазами максимального пессимизма на рынке и локальных минимумов цен. Например, во время глубокого кризиса 2022 года, когда BTC опускался до $15 тыс., подобный уровень поисковой активности фиксировался тогда же, после чего цена позже восстанавливалась.

В соцсетях нашли связь между падением биткоина и арестами известных крипто-СЕО


