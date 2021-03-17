Lanet з великим відривом продовжує очолювати рейтинг найкращих інтернет-провайдерів за версією nPerf
Услід за оцінкою українського ринку мобільного зв’язку за підсумками 2020 року аналітики nPerf підготували наступний звіт, який розповідає про ринок фіксованого інтернету. Тезово наводимо основні положення (якщо коротко: мало що змінилось за минулий рік).
- Lanet — все ще беззаперечний лідер по всім трьом оцінювальним критеріям: в мережах провайдера найвищі швидкості завантаження і найнижча затримка — 87,08 Мбіт/с, 87,72 Мбіт / с і 17,88 мс. Рік назад показники були дещо гіршими — 74,39 Мбіт/с, 79,17 Мбіт/с і 18,28 мс відповідно. У підсумковій таблиці Lanet отримав 141 966 балів. Водночас Lanet значно випереджає конкурентів.
- На другому місці знаходиться «Датагруп» з результатом 124 410 балів (52,82 Мбіт/с, 51,49 Мбіт/с і 23,49 мс). Далі з незначним відставанням розташувались Київстар та «Воля», яку наприкінці 2020 року придбала «Датагруп». Останнє місце та найгірші показники — і тут без сюрпризів — за Укртелекомом (22,63 Мбіт/с, 18,05 Мбіт/с та 54,5 мс).
- Середня
температура по лікарнішвидкість фіксованого інтернету в Україні — 43 Мбіт/с.
- В рамках дослідження фахівці nPerf проаналізували 400 935 окремих вимірювань швидкості, які провели абоненти всіх інтернет-провайдерів за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року. З них понад 80% від усіх тестів прийшлись на мережі Київстар, Укртелеком і Воля. Що важливо, Lanet охоплює менш як 7% опитаних користувачів на ринку. Це автоматично передбачає менше навантаження на їх мережі.
- В контексті залишається згадати про плани Vodafone Україна щодо розвитку власної мережі фіксованого інтернету.