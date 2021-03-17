Lanet з великим відривом продовжує очолювати рейтинг найкращих інтернет-провайдерів за версією nPerf





Услід за оцінкою українського ринку мобільного зв’язку за підсумками 2020 року аналітики nPerf підготували наступний звіт, який розповідає про ринок фіксованого інтернету. Тезово наводимо основні положення (якщо коротко: мало що змінилось за минулий рік).

Lanet — все ще беззаперечний лідер по всім трьом оцінювальним критеріям: в мережах провайдера найвищі швидкості завантаження і найнижча затримка — 87,08 Мбіт/с, 87,72 Мбіт / с і 17,88 мс. Рік назад показники були дещо гіршими — 74,39 Мбіт/с, 79,17 Мбіт/с і 18,28 мс відповідно. У підсумковій таблиці Lanet отримав 141 966 балів. Водночас Lanet значно випереджає конкурентів.