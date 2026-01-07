Новости Кино 07.01.2026 comment views icon

Легенда была ложью: хоррор "Смерть Робин Гуда" получил первый трейлер с Хью Джекманом в депрессии

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Легенда була брехнею: горор "Смерть Робін Гуда" отримав перший трейлер з Г'ю Джекманом в депресії

A24 выпустила первый трейлер фильма «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом, который играет постаревшего и сломанного мужчину. Он с первых кадров сознается, что легенда о Робин Гуде была выдумкой.

В фильме рядом с Джекманом появится Билл Скарсгард в роли Маленького Джона и Джоди Комер. Ее героиня это не Дева Мариан, а новый образ: она спасает Робин Гуда после смертельного ранения и дарит ему шанс на другую жизнь. Но сможет ли он воспользоваться этим им, когда тень прошлого не отпускает?

«Хочешь узнать тайну? Люди говорят о Робин Гуде. Рассказывают его истории. Но все это ложь», — говорят в трейлере.

В версии режиссера и сценариста Майкла Сарноски Робин Гуд — не герой, а жестокий убийца, которого обычные люди годами романтизировали. Со временем его начали воспевать, что удивляет самого персонажа. Трейлер не приукрашивает главного героя, а показывает его седым, циничным и полностью осознанным того, сколько боли он оставил после себя. «Смерть Робин Гуда» рассказывает не о подвигах, а о последствиях.

«Он не герой. Он был кровожадным разбойником. Мы были монстрами», — продолжает закадровый голос в трейлере.

Для Джекмана такая роль хорошо знакома. Он уже играл героев, которых преследуют собственные грехи: от каторжника Жана Вальжана до Старика Логана. Здесь похожее настроение: человек, которого называли легендой, вынужден смотреть правде в глаза. Сейчас о сюжете почти ничего не известно, кроме характера героя.

Легенда була брехнею: горор "Смерть Робін Гуда" отримав перший трейлер з Г'ю Джекманом в депресії
Хью Джекман в фильме «Смерть Робин Гуда»

Хотя в видео много боевых сцен, сам Сарноски подчеркивает, что это не боевик. В интервью Entertainment Weekly он называл фильм «напряженным» и сравнивал его с военным кино. По его словам, драки не были эпическим зрелищем, а грязной и жестокой борьбой за выживание.

Премьера фильма «Смерть Робин Гуда» запланирована на 2026 год.

Источник: Polygon

Популярные новости

arrow left
arrow right
"Бегущий человек" стартовал в прокате с провала: $28 млн кассы при бюджете в $110 млн
"Бегущий человек": финальный трейлер приглашает к игре
"Хищник: Планета смерти" установил рекорд франшизы с $80 млн за первый уикенд проката
"У вас не хватит денег": Джеймс Кэмерон ответил на призыв вернуться в "Чужой" и обозвал франшизу "фанатской"
Киллиан Мерфи и юные Шелби: вышел первый трейлер фильма "Острые козырьки"
Рассел Кроу раскритиковал "Гладиатор 2": "Не хватает морального ядра оригинала"
Disney обвинили в краже хореографии для Star Wars: Visions из фанатского видео
"Инновации прославят человечество": Мэтью Макконахи и Майкл Кейн лицензировали свои голоса для ИИ
Новый тизер "Мстителей" показывает уничтоженную Школу мутантов, ярость Циклопа и давних соперников
Netflix анонсировал фильм о потерянном пароле к криптовалютному кошельку с $35 млн на основе реальной истории
Актер Геральта из игр CD Projekt Red сравнил Кавилла и Хемсворта в роли "сериальных Ведьмаков"
Режиссерская версия "Убить Билла" от Тарантино получила новый трейлер, постер с Умой Турман в белом и коллаборацию с Fortnite
Из "Дома дракона" в космос: первый тизер фильма "Супергёрл" с Мили Алкок
"Хищник: Планета смерти" завершает прокат с убытком в $80 млн
Первые кадры фильма "Легенда о Зельде" — съемки официально начались
Трейлер "Одиссеи" Нолана собрал 121,4 млн просмотров за сутки — вдвое больше, чем "Оппенгеймер"
"Дьявол носит Prada 2": Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в первом тизере
Квентин Тарантино назвал лучший фильм XXI века: "Режиссерское мастерство — потрясающее"
Квентин Тарантино разнес "Голодные игры", как полный плагиат: "Почему никто не подал в суд?"
"Я тебе не доверяю": в трейлере фильма "Срыв" копы Бен Аффлек и Мэтт Дэймон дерутся из-за $20 млн
Для съемок "Одиссеи" Нолана использовали 600 км пленки и только камеры IMAX
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить