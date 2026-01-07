Легенда была ложью: хоррор "Смерть Робин Гуда" получил первый трейлер с Хью Джекманом в депрессии

A24 выпустила первый трейлер фильма «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом, который играет постаревшего и сломанного мужчину. Он с первых кадров сознается, что легенда о Робин Гуде была выдумкой.

В фильме рядом с Джекманом появится Билл Скарсгард в роли Маленького Джона и Джоди Комер. Ее героиня это не Дева Мариан, а новый образ: она спасает Робин Гуда после смертельного ранения и дарит ему шанс на другую жизнь. Но сможет ли он воспользоваться этим им, когда тень прошлого не отпускает?

«Хочешь узнать тайну? Люди говорят о Робин Гуде. Рассказывают его истории. Но все это ложь», — говорят в трейлере.

В версии режиссера и сценариста Майкла Сарноски Робин Гуд — не герой, а жестокий убийца, которого обычные люди годами романтизировали. Со временем его начали воспевать, что удивляет самого персонажа. Трейлер не приукрашивает главного героя, а показывает его седым, циничным и полностью осознанным того, сколько боли он оставил после себя. «Смерть Робин Гуда» рассказывает не о подвигах, а о последствиях.

«Он не герой. Он был кровожадным разбойником. Мы были монстрами», — продолжает закадровый голос в трейлере.

Для Джекмана такая роль хорошо знакома. Он уже играл героев, которых преследуют собственные грехи: от каторжника Жана Вальжана до Старика Логана. Здесь похожее настроение: человек, которого называли легендой, вынужден смотреть правде в глаза. Сейчас о сюжете почти ничего не известно, кроме характера героя.

Хотя в видео много боевых сцен, сам Сарноски подчеркивает, что это не боевик. В интервью Entertainment Weekly он называл фильм «напряженным» и сравнивал его с военным кино. По его словам, драки не были эпическим зрелищем, а грязной и жестокой борьбой за выживание.

Премьера фильма «Смерть Робин Гуда» запланирована на 2026 год.

Источник: Polygon