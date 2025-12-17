Первый взгляд: Хью Джекман в хорроре "Смерть Робин Гуда" от A24

A24 показала первые кадры фильма «Смерть Робин Гуда», который рассказывает об одноименном герое в конце своей жизни. В хоррор-драме режиссера и сценариста Майкла Сарноски главную роль исполняет Хью Джекман.

По замыслу создателя, это не романтизированный герой из баллад, а человек с тяжелым прошлым, из жестоких поступков которого появился фольклор. Название фильма это некая аллегория на историю об итогах жизни, а не о подвигах. Хью Джекман в разговоре с Entertainment Weekly рассказал, что его персонаж не невероятный герой, а «настоящий человек» со «шрамами, болью, сожалением и, да, любовью».

«Самое крутое в видении Робин Гуда от Майка — это сценарий, который заряжен силой и показывает, что власть может быть и добром, и злом», — говорит актер.

Сарноски, известный по фильмам «Свинья» и «Тихое место: День первый» ($250 млн в прокате), работал над новинкой в Северной Ирландии большую часть года. Еще студия передала ему другой проект — экранизацию Death Stranding, хотя в разработке существует вторая от режиссера «Воспитанные волками». Однако сейчас речь про «Смерть Робин Гуда», для которого сценарист дистанцируется от предыдущих экранизаций. По его словам, эта версия держится прежде всего на актерской игре, которая «очень специфическая и очень отличается от того, что вы видели раньше».

О сюжете почти ничего не известно, кроме характера героя. Робин Гуд не станет добряком, а наоборот его покажут «кровожадным преступником, который сделал много ужасных вещей». Но мужчине удалось дожить до момента, когда общество начало считать его героем. Контраст заставил его переосмыслить, кем он был на самом деле и что означает эта легенда для него самого.

Судя по первым кадрам, герой не будет окружен «поющими птицами» и сказками, а сама реальность суровая. Съемки проходили в горах Северной Ирландии, что означает одно — дождь, снег и холод. Фильм не будет средневековым боевиком, но «вероятно, более интенсивный, чем вы ожидаете». Сарноски сравнил ощущения с военным кино и объясняет подход к сценам боя.

«Тогда схватки были жестокими: это были не танцы с фехтованием, а люди в грязи, которые пытались сокрушить друг другу головы лопатами», — объясняет режиссер.

Кроме Джекмана, в фильме снимаются Билл Скарсгард и Джоди Комер. Скарсгард играет «версию Маленького Джона», которого Робин Гуд в свое время воспитывал в составе «небольшой армии детей-солдат». Персонажи встретятся спустя годы с очень разным пониманием жизни, которую они прожили.

Роль Джоди Комер режиссер держит в тайне, подтверждая лишь, что это не Дива Мэриан. По его словам, ее персонаж «знакомит Робин с другой стороной жизни». Часть сцен с Комер снимали на северном побережье Северной Ирландии, что визуально отличается от мрачного мира Робина.

Также «Смерть Робин Гуда» стала первым полнометражным фильмом Сарноски, снятым на 35-мм пленку. Режиссер подчеркивает, что история этого персонажа не имеет единого канонического источника, как, например, «Франкенштейн», и происходит из жестких ранних баллад. Именно эти темные корни персонажа и легли в основу фильма.

Премьера фильма «Смерть Робин Гуда» запланирована на 2026 год.