Новости Кино 17.12.2025 comment views icon

Первый взгляд: Хью Джекман в хорроре "Смерть Робин Гуда" от A24

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Перший погляд: Г'ю Джекман у горорі "Смерть Робін Гуда" від A24

A24 показала первые кадры фильма «Смерть Робин Гуда», который рассказывает об одноименном герое в конце своей жизни. В хоррор-драме режиссера и сценариста Майкла Сарноски главную роль исполняет Хью Джекман.

По замыслу создателя, это не романтизированный герой из баллад, а человек с тяжелым прошлым, из жестоких поступков которого появился фольклор. Название фильма это некая аллегория на историю об итогах жизни, а не о подвигах. Хью Джекман в разговоре с Entertainment Weekly рассказал, что его персонаж не невероятный герой, а «настоящий человек» со «шрамами, болью, сожалением и, да, любовью».

«Самое крутое в видении Робин Гуда от Майка — это сценарий, который заряжен силой и показывает, что власть может быть и добром, и злом», — говорит актер.

Сарноски, известный по фильмам «Свинья» и «Тихое место: День первый» ($250 млн в прокате), работал над новинкой в Северной Ирландии большую часть года. Еще студия передала ему другой проект — экранизацию Death Stranding, хотя в разработке существует вторая от режиссера «Воспитанные волками». Однако сейчас речь про «Смерть Робин Гуда», для которого сценарист дистанцируется от предыдущих экранизаций. По его словам, эта версия держится прежде всего на актерской игре, которая «очень специфическая и очень отличается от того, что вы видели раньше».

Перший погляд: Г'ю Джекман у горорі "Смерть Робін Гуда" від A24
Билл Скарсгард в фильме «Смерть Робин Гуда» / A24

О сюжете почти ничего не известно, кроме характера героя. Робин Гуд не станет добряком, а наоборот его покажут «кровожадным преступником, который сделал много ужасных вещей». Но мужчине удалось дожить до момента, когда общество начало считать его героем. Контраст заставил его переосмыслить, кем он был на самом деле и что означает эта легенда для него самого.

Судя по первым кадрам, герой не будет окружен «поющими птицами» и сказками, а сама реальность суровая. Съемки проходили в горах Северной Ирландии, что означает одно — дождь, снег и холод. Фильм не будет средневековым боевиком, но «вероятно, более интенсивный, чем вы ожидаете». Сарноски сравнил ощущения с военным кино и объясняет подход к сценам боя.

«Тогда схватки были жестокими: это были не танцы с фехтованием, а люди в грязи, которые пытались сокрушить друг другу головы лопатами», — объясняет режиссер.

Кроме Джекмана, в фильме снимаются Билл Скарсгард и Джоди Комер. Скарсгард играет «версию Маленького Джона», которого Робин Гуд в свое время воспитывал в составе «небольшой армии детей-солдат». Персонажи встретятся спустя годы с очень разным пониманием жизни, которую они прожили.

Перший погляд: Г'ю Джекман у горорі "Смерть Робін Гуда" від A24
Джоди Комер в ленте «Смерть Робин Гуда» / A24

Роль Джоди Комер режиссер держит в тайне, подтверждая лишь, что это не Дива Мэриан. По его словам, ее персонаж «знакомит Робин с другой стороной жизни». Часть сцен с Комер снимали на северном побережье Северной Ирландии, что визуально отличается от мрачного мира Робина.

Также «Смерть Робин Гуда» стала первым полнометражным фильмом Сарноски, снятым на 35-мм пленку. Режиссер подчеркивает, что история этого персонажа не имеет единого канонического источника, как, например, «Франкенштейн», и происходит из жестких ранних баллад. Именно эти темные корни персонажа и легли в основу фильма.

Премьера фильма «Смерть Робин Гуда» запланирована на 2026 год.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Украинец создал сайт Ratingo с "реальными" топами сериалов: данные из IMDb, Trakt и TMDB, которые обновляют рейтинги каждые 10 мин
Первый украинский Sci Fi: фильм "Ты — космос" Павла Острикова официально стартовал в прокате
"Пять ночей у Фредди 2" побил рекорд Rotten Tomatoes по "разрыву" в оценках критиков и зрителей
Paramount взялась за разработку "Час пик 4" после давления Трампа
Экранка трейлера "Мстители: Судный день" появилась в сети со "старым" Капитаном Америкой
Раккун-Сити в снегу: первый взгляд на фильм "Обитель зла" Зака Креггера
Квентин Тарантино разнес "Голодные игры", как полный плагиат: "Почему никто не подал в суд?"
Джеймс Ганн говорил о "Константине 2" с Киану Ривзом, но не видел "ни одного" сценария
Дочь Умы Турман рассказала, как мать готовила ее к работе с Тарантино: "Только не снимай обувь"
Актер Геральта из игр CD Projekt Red сравнил Кавилла и Хемсворта в роли "сериальных Ведьмаков"
"Фильм столетия": в сеть слили пролог "Одиссеи" Нолана, критики — в восторге
"Бегущий человек": финальный трейлер приглашает к игре
Первый взгляд на "Джуманджи 3": Скала и компания отправляются в реальный мир
"Могу сделать это бесплатно": звезда "Ходячих мертвецов" предлагает себя на главную роль в фильме Red Dead Redemption 2
Композитор "Аватар 3" написал 1907 страниц нот, чтобы музыки хватило на 3+ часа фильма
Роберт Паттинсон рассказал об "адских" съемках в "Дюна 3": "Ни одна клетка моего мозга не функционировала"
"Бегущий человек" стартовал в прокате с провала: $28 млн кассы при бюджете в $110 млн
"Зверополис 2" заработал $1 млрд за 17 дней проката
Квентин Тарантино назвал лучший фильм XXI века: "Режиссерское мастерство — потрясающее"
"Человек завтрашнего дня": в следующем фильме о Супермене он получит нового антагониста и очень неожиданный союз
Для "Одиссеи" Нолана разработали бесшумные камеры IMAX, чтобы исправить главную проблему "Оппенгеймера"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить