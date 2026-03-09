banner
Легендарные вертолеты Apache станут охотниками на дроны

https://www.military.com/feature/2025/12/04/army-turns-apache-drone-killing-gunship.html

Армия США пытается превратить Apache в относительно дешевое средство противодействия дронам. Во время одного из тестов модернизированный AH-64E Version 6 смог обнаружить, отследить и уничтожить 13 из 14 беспилотников.


Военные технологии строятся на принципе эскалации. Одна армия изобретает меч, другая армия изобретает щит, чтобы блокировать мечи, и так далее. Текущий цикл эскалации вращается вокруг беспилотных авиационных систем (UAS), или дронов, и оружия, предназначенного для того, чтобы сбивать их с неба. Украина сейчас разрабатывает лазер для уничтожения дронов, который можно положить в багажник автомобиля, тогда как США скорее хотят преобразовать знаменитый вертолет на дальнобойное ружье.

В декабре 2025 года армия США использовала ударный вертолет AH-64 Apache для проведения боевого испытания того, что известно как авиационные подрывные боеприпасы 30×113 мм XM1225 Aviation Proximity Explosive (APEX). Эта система вооружения предназначена для подрыва вблизи своей цели, запуская шрапнель, которая покрывает широкий радиус поражения. Эта возможность позволяет каждому выстрелу XM1225 APEX поражать несколько меньших целей, которые один отдельный снаряд иначе мог бы пропустить. Цели вроде, к примеру, роев дронов, которые иначе могли бы перегрузить оборону авианосцев. Возможно, еще важнее то, что XM1225 APEX уже спроектирован для M230 Area Weapon System вертолета Apache, что обеспечивает быструю установку.

Новые 30×113 мм авиационные подрывные боеприпасы XM1225 Aviation Proximity Explosive (APEX) во время испытаний / Photo: U.S.Army & Defence-UA.com

Хотя испытание оружия было предназначено для демонстрации «точности, универсальности и летальности» XM1225 APEX против различных дронов на разных дистанциях, тест также имел целью сравнить XM1225 APEX с подобным оружием — патроном M789 High Explosive Dual Purpose (HEDP). APEX не только поразил свои цели, но и обеспечил больший «радиус взрывного поражения», чем HEDP. В испытании применяли ракеты AGM-179 JAGM, AGM-114 Hellfire, управляемые ракеты APKWS II, а также штатную 30-мм пушку M230. Такая многоуровневая схема перехвата показала, что Apache может действовать как мобильная платформа противодействия роям беспилотников, особенно на малых высотах, где реактивным истребителям сложнее эффективно работать.

«Боинговский» AH-64 Apache служит «хребтом» армии США с 1984 года. Такая долгая история означает, что машина прошла через настоящие «вращающиеся двери» разнообразных вооружений, многие из которых уже уничтожали дроны в прошлом. Так зачем Apache нужно оружие, предназначенное для уничтожения дронов. Потому что на самом деле она таковой не является. Хотя XM1225 APEX можно считать лучшим средством для вывода UAS из строя, чем M780 HEDP, упомянутое испытание оружия продемонстрировало, что XM1225 APEX может «увеличить уязвимость мягко бронированных наземных и воздушных целей» и наносить ущерб не только дронам.


Фото: BGR

По сути, XM1225 APEX сможет выполнять все роли M780 HEDP. Конечно, это оставляет один вопрос без ответа: почему именно AH-64 Apache? По данным таких сайтов, как Military.com, Apache уже имеет набор функций и возможностей, которые позволяют ему охотиться на дроны и уничтожать их. Вертолет быстрый, может отслеживать малые цели благодаря своему радару Longbow и системе Modernized Target Acquisition Designation Sight, а также переключаться между различными видами вооружения в зависимости от цели. Теперь армии нужно лишь найти способ позволить AH-64 Apache нести микроволновую «жаровню» для дронов от DARPA с высокими импульсами (и уменьшить ее размеры, чтобы она не весила 10 тонн), и тогда вертолет может превратиться в идеальную угрозу для дронов.

Мобільний знищувач дронів: в США лазерну гармату встановили на авто

Источник: BGR.com

