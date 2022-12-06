Футуристичные конвертопланы V-280 Valor вместо Apache и Black Hawk – Пентагон заменит штурмовые вертолеты большой дальности продукцией Textron’s Bell

Компания Textron’s Bell выиграла конкурс армии США на создание воздушного транспортного средства большой дальности. Это крупнейшее обновление парка американских боевых вертолетов за последние 40 лет.

Пентагон планирует заменить примерно 2000 вертолетов общего назначения Black Hawk и около 1200 ударных вертолетов Apache к 2030 году. Конвертоплан V-280 Valor не заменит все вертолеты на вооружении армии, но возьмет на себя значительную часть их задач.

В соответствии с контрактом, транспортное средство должно преодолевать более 4500 км без дозаправки и быть достаточно маневренным, чтобы оперативно реагировать на боевые ситуации в горячих точках.

Курс EMPLOYER BRANDING Вибудовуйте якісний і привабливий бренд роботодавця всього за один місяць. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Инженерно-технические и производственные разработки, необходимые для выполнения контракта, а также этап первичного производства могут стоить примерно $7 млрд. Закупка полного комплекта конвертопланов и расходы, связанные с обслуживанием в течение всего срока эксплуатации могут обойтись в $70 млрд.

Армия США не покупала новые крупные вертолеты с 1980-х годов, многочисленные попытки обновить парк терпели неудачу по различным причинам. Например, служба закупки отменила приобретение вертолетов Boeing-Sikorsky RAH-66 Comanche в 2004 году, потратив на ее разработку около $7 млрд.

В конкурсе участвовали два воздушных судна: конвертоплан Bell V-280 Valor и Defiant X от Sikorsky и Boeing с соосными лопастями несущего винта. Оба были спроектированы таким образом, чтобы соответствовать размерам Black Hawk.

«Существует процесс, через который проходит комиссия по отбору источников, чтобы не только сделать выбор источника, но и затем, что важно, проверить себя и попросить других проверить их, чтобы убедиться, что все сделано правильно», — отметил Даг Буш, ответственный за закупки в армии США. «Это занимает некоторое время, но мы хотим быть абсолютно уверены, что делаем это правильно и получаем то, что лучше для армии».

В заявлении, распространенном после победы Bell, Sikorsky и Boeing указали, что они по-прежнему уверены, что DefiantX — это вертолет, который требуется армии США для выполнения своих сложных задач сегодня и в будущем. Компании изучат отзывы военных чтобы улучшить свое предложение.

Оба кандидата на закупку прошли через несколько лет испытательных полетов. В начале пути состоялась совместная многоцелевая демонстрация технологий, после чего последовали два этапа конкурентной разработки и усилий по снижению рисков. В целом V-280 Valor более удачно прошли все этапы промежуточных испытаний – в том, что касалось работы двигателей, набора скорости, летных характеристик, возникающих задержек и неисправностей.

Источник: Defense News