Lego создает набор «Сумерки‎» — с домом Калленов и минифигурками Эдварда и Беллы

Один из двух победителей конкурса Lego Ideas перенесет вампирскую семейку Калленов в мир Lego.

Компания подтвердила, что дом Калленов, разработанный фанатом Lego Ником Майклсом, превратят в официальный набор (вместе с другим победителем, разработавшим «Ботанический сад»).

Набор «Сумерки» включает четыре минифигурки — Беллу, Эдварда, Карлайла Каллена и, конечно, Джейкоба без рубашки (для последнего также создали специальный блок для образа оборотня).

В доме Калленов три доступных этажа, включая библиотеку, лазарет Карлайла и кухню/гостиную. Даты выпуска еще не объявлены.

Вампирская сага «Сумерки‎», впервые выпущенная Стефани Майер в 2005 году, рассказывает о старшекласснице Белле, которая переезжает жить к своему отцу Чарли в городок Форкс, штат Вашингтон. Девушка знакомится с загадочным парнем Эдвардом Калленом и впоследствии узнает, что он вампир, как и остальная его семья.

Несколько лет спустя «Сумерки» пробились на большой экран с первой экранизацией, остальные основные книги серии также были адаптированы, причем последняя была разделена на две части. Главные роли в серии сыграли Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон.

Между тем, Lionsgate TV, как сообщал The Hollywood Reporter, находится на ранних стадиях разработки сериальной версии франшизы «Сумерки», а режиссер оригинального фильма недавно предложила Дженну Ортегу и Джейкоба Элорди на главные роли в римейке.