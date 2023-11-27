Режиссер фильма «Сумерки» рассматривает Дженну Ортегу и Джейкоба Элорди на главные роли в римейке вампирской саги

Пока Lionsgate работает над сериалом «Сумерки», не разглашая подробностей, режиссер оригинальной экранизации предложила собственных кандидатов на роли в римейке.

На вопрос в подкасте Happy Sad Confused, подошли бы Джейкоб Элорди («Эйфория‎») и Дженна Ортега («Венздей‎») на роли Эдварда Каллена и Беллы Свон, Кэтрин Хардвик ответила:

«О, это было бы идеально».

Хардвик добавила, что Элорди «прекрасный» и, вероятно, на сегодня «именно он и был бы Эдвардом».

Сага, впервые выпущенная Стефани Майер в 2005 году, рассказывает о старшекласснице Белле, которая переезжает жить к своему отцу Чарли в городок Форкс, штат Вашингтон. Девушка знакомится с загадочным парнем Эдвардом Калленом и впоследствии узнает, что он вампир, как и остальная его семья. Дальше истории сосредоточены на попытках Беллы стать вампиром и остаться вместе со своим любимым навсегда.

Режиссер говорит, что сейчас рассматривает многих людей, которые смогли бы сыграть и других персонажей в римейке. Модель Льюис Тан, например, говорил Хардвик, что мечтал о роли Джейкоба Блэка — персонажа, которого в оригинальной экранизации книг Стефани Майер сыграл Тейлор Лотнер.

«Думаю, что сегодня много действительно крутых молодых актеров. Вы только что вспомнили Дженну Ортегу, она невероятна».

В разговоре с The Hollywood Reporter в честь 15-летия «Сумерек» режиссер пояснила, что «нашла свою Беллу» в образе Кристен Стюарт, когда увидела актрису в трейлере фильма «В диких условиях» 2007 года. Хардвик прилетела в Питтсбург на съемку, и просмотрела экранные тесты Стюарт с Джексоном Ретбоуном, впоследствии сыгравшим Джаспера Каллена, одного из приемных братьев и сестер Эдварда.

«В конце дня я говорю: «Боже мой, она действительно крутая», — вспоминает режиссер.

Однако Кэтрин отметила, что найти актера на роль Эдварда было гораздо сложнее. В финале среди кандидатов оставались Рэтбоун, Шайло Фернандес, Бен Барнс и Роберт Паттинсон, который сам оплатил свой перелет из Лондона, поскольку у производства был ограниченный бюджет.

Хардвик говорит, что почувствовала «напряжение» и «химию» между Паттинсоном и Стюарт, которые в конце концов были парой в течение четырех лет после старта съемок.

В настоящее время Lionsgate работает над телевизионной версией «Сумерек‎», но о проекте известно немногое. Сценарий пишет Шинейд Дейли, которая работала над такими проектами, как «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», «Соври мне», «Воспитанные волками» и «Отжиг». Источники The Hollywood Reporter сообщили, что она работает с Lionsgate TV, чтобы определить — будет ли сериал римейком книг Стефани Майер или чем-нибудь совсем другим.