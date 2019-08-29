Lenovo перевела ноутбуки ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga на процессоры Intel Core десятого поколения (Comet Lake)





Производители мобильных ПК продолжают потихоньку переводить свои модели на рельсы Comet Lake и Ice Lake. Вслед за ASUS, Dell и MSI обновленные модели на новых чипах Intel Core десятого поколения анонсировала Lenovo. Китайский производитель анонсировала несколько новых ноутбуков в рамках линейки ThinkPad, сразу предупреждаем: не ждите слишком многого, так как, кроме слегка улучшенных спецификаций, ничего кардинального нового это обновление не несет и дизайн устройств остался прежним.

Итак, во главе стоит новое (седьмое) поколение флагманского ноутбука ThinkPad X1 Carbon (вот наш обзор предыдущего ThinkPad X1 Carbon шестого поколения), показанное на заглавном изображении. Новая модель оснащается новыми процессорами Intel Core 10-го поколения (Comet Lake) вплоть до топового Intel Core i7-10710U (6/12, 1,1-3,9-4,7 ГГц, 12 МБ кэш-памяти L3). Остальные характеристики не изменились. Да, новая модель также имеет сертификат Project Athena(реинкарнация инициативы Ultrabook), что гарантирует автономность не ниже 9 часов. Купить новое поколение ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Carbon на CPU Intel Core 10-го поколения можно будет в следующем месяце по цене от $1479.

Трансформируемый ноутбук класса 2-в-1 Lenovo ThinkPad X1 Yoga получил аналогичное обновление, перейдя на процессоры Intel Core i5 и i7 10-го поколения. В отличие от X1 Carbon, он не получит метку Intel Project Athena, но, как и X1 Carbon, в остальном идентичен предыдущей версии. Он также будет доступен в сентябре по цене от $1609.

Бизнес модели ThinkPad T490 и X390 тоже перешли на новые чипы (В обоих будут конфигурации с Core i5 и Core i7, но вот топовой шестиядерной модели им не досталось). С точки зрения дизайна здесь тоже ничего не изменилось.

Наконец, есть еще новые ThinkPad L13 и L13 Yoga. И хотя это самые дешевые ноутбуки среди анонсированных, они также являются самым значительным обновлением: новые модели призваны заменить собой старую L390. По сравнению со старыми новые модели предлагают более тонкие и легкие конструкции, более яркие дисплеи с тоньшими рамками, дополнительную ИК-камеру для работы функции распознавания лиц Windows Hello и накладку на веб-камеру ThinkShutter для защиты приватности.

Модели L13 и L13 Yoga (как несложно догадаться по названию, это версия L13 с вращающимся дисплеем) также предлагают чипы Intel Core 10-го поколения. Правда, в качестве опции. Также они доступны в более дешевых конфигурациях с менее производительными процессорами, включая Intel Celeron. Обе модели поступят в продажу в октябре, L13 будет стоить от $749, а L13 Yoga — $919.

Остается добавить, что буквально на днях вокруг Lenovo возник новый скандал: компанию в очередной раз подловили на предустановке в ноутбуки шпионского ПО.

Источник: The Verge