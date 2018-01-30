LG представила новые цвета для смартфонов G6 и Q6

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Компания LG, которая пока все никак не может вернуть мобильное подразделение к прибыли, недавно решила, что теперь будет выпускать новые смартфоны по мере необходимости, а не по строгому графику. Пока совершенно неясно, когда ждать смартфон LG G7, но, похоже, обновленная стратегия также предполагает выпуск новых цветовых версий текущих смартфонов для более активного заманивания клиентов (будем надеяться, что под «расширением модельного ряда» все же имелось в виду не расширение цветовой палитры старых моделей).

Как бы там ни было, вслед за выпуском версии смартфона LG V30 в цвете Raspberry Rose компания LG добавила сразу три новых цвета нынешнему флагману LG G6, два из которых также доступны для середнячка LG Q6.

Модели LG G6 производитель добавил три новых цвета: Moroccan Blue, Lavender Violet и упомянутый Raspberry Rose. Таким образом, палитра LG G6 теперь представлена восемью цветами: до этого момента на рынке были доступны цвета Astro Black, Ice Platinum, Terra Gold, Marine Blue и Mystic White.

Для LG Q6 новыми цветами стали Moroccan Blue и Lavender Violet. В цветовой палитре этой линейки теперь насчитывается семь вариантов.

Никаких изменений в аппаратном плане не произошло. Более подобно почитать об устройствах можно в наших обзорах (LG G6 и LG Q6)

Начиная со следующего месяца новые цветовые версии устройств можно будет приобрести в Южной Кореи, а затем они должны появиться и в других странах.

Источник: gizmochina