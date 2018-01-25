LG Electronics отчиталась о рекордной годовой выручке и наивысшем значении прибыли с 2009 года, но мобильный бизнес по-прежнему терпит убытки

Компания LG Electronics опубликовала отчет по итогам четвертого квартала 2017 финансового года и, соответственно, всего года в целом.

За весь год в целом LG выручила рекордные $55,4 млрд, что почти на 11% превышает прошлогодний показатель. Чистая прибыль за год увеличилась на впечатляющие 85%, достигнув $2,24 млрд долларов. Это самое высокое значение чистой прибыли с 2009 года.

За четверть компания выручила $15,3 млрд долларов, что соответствует росту на 15% в годовом выражении. Операционная прибыль составила $330,9 млн.

Основная заслуга в росте финансовых показателей принадлежит подразделениям, продающим бытовую технику, телевизоры и товары развлекательного сегмента. В частности, LG Home Appliance & Air Solutions показало рост квартальной и годовой выручки на уровне 7% (до $3,91 млрд) и 11% ($17,34 млрд) соответственно. Подразделение LG Home Entertainment Company увеличило годовую выручку на 7%, до $16,85 млрд, а квартальную — на целых 14%, до $4,94 млрд. Ну и самое молодое подразделение LG Vehicle Components по итогам года показало рост выручки на 26%, до $3,15 млрд, а по итогам квартала выручка составила $856,7 млн, что чуть ниже, чем годом раньше (насколько, не уточняется).

Что же касается наиболее интересного для нас мобильного подразделения LG Mobile Communications, оно продолжает оставаться убыточным. По итогам квартала оно зафиксировало убыток в размере $192,33 млн. Впрочем, кварталом ранее убытки этого подразделения были значительно больше – $331,37 млн. Кроме того, по итогам квартала подразделение даже показало незначительный рост выручки – на 3%, до $2,77 млрд. Производитель обуславливает рост в квартальном выражении хорошими продажами модели V30 и новых смартфонов Google Pixel. За год выручка мобильного подразделения составила $10,52 млрд. Прошлогодний результат производитель, опять-таки не указывает.

Мы уже ранее отмечали, что именно стабильная убыточность мобильного бизнеса – направление терпит убытки уже несколько лет – может являться истинной причиной недавний изменений в стратегии. В то же время LG Electronics опровергла недавнее сообщение Korea Herald о том, что перенос анонса LG G7 обусловлен спонтанным решением главы компании полностью переделать флагман. По словам корейской компании, эта информация не соответствует действительности, а разработка преемника G6 движется согласно графику. В LG также добавили, что намерены сосредоточиться на качестве, а не выпускать новые модели, ориентируясь на графики конкурентов. Кстати, говоря о новом флагмане, LG называет его G7, так что хотя бы с названием все ясно, а дата анонса пока «рассматривается».

Источник: LG и Engadget