lifecell объявил результаты второго квартала 2019 года: среднемесячный доход с абонента вырос до 72,5 грн, но количество активных абонентов снизилось до 6,8 млн





Оператор мобильной связи lifecell подвел финансовые и операционные итоги деятельности за второй квартал 2019 года. За этот период операционный доход lifecell увеличился на 16,1% за год — до 1481,9 млн грн (по сравнению с 1276,5 млн грн в втором квартале 2018 года). Такое увеличение дохода обусловлено ростом прибыли от повышенного потребления услуг мобильного интернета, что является следствием роста количества 4G-пользователей.

Показатель EBITDA по итогам второго квартала 2019 года вырос на 41,7% — до 798,8 млн грн (по сравнению с 563,7 млн грн в втором квартале 2018 года), в результате чего маржа EBITDA составила 53,9% в втором квартале 2019 года (в втором квартале 2018 года этот показатель составлял 44,2%).

Во втором квартале 2019 года активная 3-месячная абонентская база оператора lifecell уменьшилась на 12,8% на годовой основе до 6,8 млн абонентов (7,8 млн во втором квартале 2018 года) и на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом (6,9 млн в первом квартале 2019 года). Активная 3-месячная база пользователей широкополосного Интернета на базе 4G на конец второго квартала 2019 года составила 40% от всех пользователей дата-услуг, что привело к росту потребления таких услуг в сети оператора. Соответственно, среднее потребление дата-трафика за год выросло на 89%.

Активный 3-месячный ARPU во втором квартале 2019 года вырос на 30,6% на годовой основе и составил 72,5 грн по сравнению с прошлогодним показателем 55,5 грн. В то же время показатель 12-месячного активного MoU остался на том же уровне — 147,4 минуты.

Во втором квартале 2019 года капитальные вложения lifecell уменьшились на 78,8% на годовой основе — до 350,0 млн грн вместо 1648,1 млн грн во втором квартале 2018 года. Чистый убыток lifecell во втором квартале 2019 года составил 293,2 млн грн по сравнению с 206,7 млн грн чистого убытка во втором квартале 2018 года.

Во втором квартале 2019 года компания продолжала лидировать на рынке по проникновению смартфонов, которое достигло 78%, а также фокусироваться на развитии цифровых услуг для клиентов. Количество активных пользователей (3 месяца) цифровых услуг достигло 1,5 млн во втором квартале 2019 года.

Источник: lifecell