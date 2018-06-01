lifecell запустил новый тариф «Бомба» с безлимитными BiP-звонками по Украине, 20 ГБ трафика и 250 минутами роуминга за 150 грн/мес

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Украинский оператор мобильной связи lifecell запустил новый тарифный план «Бомба», в рамках которого абонентам предоставляются безлимитные звонки на любые номера по всей Украине с мессенджера BiP, 20 ГБ мобильного Интернета и т.д. По словам оператора, в новом тарифе он учел потребности современных пользователей, которые все реже используют такие каналы коммуникации, как голосовые звонки или традиционные SMS-сообщения.

Основные предложения тарифа lifecell «Бомба» выглядят следующим образом:

Бесплатные и безлимитные звонки по Украине с мессенджера BiP, при этом наличие BiP у абонента, которому звонят, не является обязательным;

20 ГБ Интернет-трафика и дополнительно 1 ГБ за каждые 60 минут разговоров с мессенджера BiP;

250 минут (100 MБ Интернет-трафика) для звонков с BiP в роуминге;

50 ГБ облачного хранилища lifeBox для хранения фото, видео и других файлов, не используя память телефона;

Также в рамках тарифа можно бесплатно пользоваться приложением TV+ с пакетом Сinema+Basic 30, который дает возможность просмотра фильмов от Мегахит, АМС, Disney, Filmbox, Megogo и других в высоком качестве, а также доступ к трансляциям 150 телеканалов. Также можно бесплатно пользоваться сервисом fizy (пакет Basic) для прослушивания песен и видеоклипов, а также радиостанций. Приложение позволяет слушать песни и смотреть видеоклипы любых исполнителей, подключать популярные радиостанции, создавать собственные плейлисты;

Приложение «Журналы» в рамках тарифа доступно без ежедневной платы за пользование — это дает неограниченный доступ к свыше пятидесяти популярных изданий в электронном виде, все выпуски и обновления которых доступны без ограничений одновременно с выходом бумажной версии. Спортивное приложение lifeSport предоставляет онлайн-трансляции матчей с автоматическим обновлением и информацией о счете, голах, голевых передачах, футбольном судействе, замене игроков, а также статистике матча и многое другое.

Кроме того, в рамках данного тарифного плана оператор предоставляет 20 минут в сутки на традиционные голосовые звонки с мобильного телефона на все номера по Украине (независимо от оператора).

Подключить тарифный план «Бомба» могут только уже существующие абоненты lifecell. Для этого необходимо отменить все действующие подписки на приложения TV+, fizy, Журналы, lifeSport и lifeBox. Потом на сайте компании в разделе «Тарифные планы» заказать тарифный план «Бомба». После этого абонент будет направлен на специальную web-страницу тарифа, на которой сможет загрузить все приложения оператора.

Более детальная информация о тарифном плане «Бомба» доступна на официальном сайте оператора по следующей ссылке.

Напомним, что недавно lifecell запустил обновленный тариф «Звонки всем», дополнительно включив в пакет 2,5 ГБ мобильного интернета за те же 50 грн/мес.

Источник: lifecell