Лошадка-качалка, усилитель звука и фигуры редких животных. Samsung назвала проекты-финалисты конкурса идей повторного использования картонной упаковки от ТВ

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В апреле Samsung в партнерстве с ведущим британским lifestyle-журналом Dezeen запустила международный конкурс идей для повторного использования картонной упаковки от телевизоров. И вот сейчас организаторы подвели первые итоги, опубликовав короткий список претендентов на победу. В шорт-лист вошло 15 проектов. Среди них — стильные конструкции для хранения вещей, детские игрушки, предметы мебели и аксессуары.

Этот конкурс — часть более широких усилий Samsung Electronics, нацеленных на сокращение негативного воздействия на окружающую среду и популяризацию повторного использования картонных коробок от техники. В начале этого года новая экологическая упаковка Samsung Eco-Package для ТВ, которую можно легко превращать в мебель и аксессуары для дома, была удостоена награды CES 2020 Innovation Awards.

Всего организаторы получили более 1500 заявок из 82 стран. Среди самых необычных примеров применения картонных деталей — детская качалка в виде лошадки, усилитель звука в форме граммофона и фигуры редких животных, находящихся под угрозой исчезновения. Ниже в галерее собрали дизайн-проекты, вошедшие в шорт-лист.

Окончательные итоги конкурса будут подведены в сентябре, тогда и объявят имена победителей. Общий призовой фонд кокнсурса составляет $20 тыс., а победитель получит главный приз — $10 тыс.

Источник: Samsung