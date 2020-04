Samsung предлагает $20 тыс. авторам лучших идей повторного использования картонной упаковки от ТВ

Помните, в начале года мы рассказывали о новой экологической упаковке Samsung Eco-Package для ТВ, которую можно легко превращать в мебель и аксессуары для дома. За нее южнокорейский производитель еще получил награду CES 2020 Innovation Awards. Так вот, сейчас Samsung пошла дальше в развитии идеи. Вместе с ведущим британским lifestyle-журналом Dezeen компания запустила международный конкурс идей для повторного использования картонной упаковки от телевизоров.

Победители могут рассчитывать на денежный приз размере $20 тыс., а лучшие проекты будут использованы при разработке упаковки интерьерных ТВ Samsung.

В творческом конкурсе могут принять участие все желающие старше 18 лет. По условиям конкурса, необходимо спроектировать мебель или аксессуары для дома из картонной упаковки от бытовой техники, используя подручные средства, без применения специального оборудования.

Подойдет картонная упаковка от любой техники, это необязательно должна быть упаковка телевизора Samsung. В то же время производитель делает важную оговорку, что проекты, которые войдут в короткий список, будут создаваться с использованием коробок интерьерных телевизоров The Serif, The Frame или The Sero, поэтому участники должны создавать конструкции из картона, который можно сложить таким же образом. К заявке следует приложить краткое описание своей концепции и процесса сборки, представить минимум одно изображение. По желанию, участники могут также представить видео или анимацию, показывающую, как собран объект.

Конкурс является частью более широких усилий Samsung Electronics, направленных на то, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и популяризировать повторное использование картонной коробки.

На сайте журнала есть специальная форма для подачи заявки.

С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте журнала и на странице Samsung TV в Instagram (@samsungtv).

Источник: Samsung