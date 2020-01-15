Samsung придумала Eco-Package — картонная упаковка и по совместительству конструктор. Из нее можно будет собирать предметы интерьера для дома





На недавней выставке CES 2020 компания Samsung Electronics получила несколько наград CES Innovation Awards за различные инновационные решения и продукты. Одна такая награда была присуждена южнокорейскому гиганту за экологичную упаковку Eco-Package, которую пользователи смогут своими руками превратить в мебель и аксессуары для дома — например, домик для кошки или тумбочку.

Новый подход впервые применяется в упаковке интерьерных телевизоров The Serif, о которых мы писали не раз. Владельцы смогут не выбрасывать коробку, а повторно использовать ее, обыгрывая в интерьере дома.

Инструкции по сборке того или иного предмета (прикроватной тумбочки, подставки для журналов, домика для кошки или другой мебели) можно скачать, перейдя по QR-коду на боковой стороне коробки. От пользователя требуется только соединить напечатанные на картоне точки карандашом, вырезать получившиеся детали и собрать предмет интерьера. Как заверяют в Samsung, на создание мебели уйдет 30-40 минут.

В Samsung объясняют, что создали Eco-Package в качестве экологичной альтернативы с целью сокращения отходов и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. Ссылаясь на исследования Агентства по охране окружающей среды США (АООС США), в компании отмечают, что каждый год около 90 миллиардов картонных упаковок оказывается на свалке.

Эта упаковка была разработана в рамках широких усилий компании, нацеленных на сокращения вредного воздействия на природу. Как подчеркивают в компании, Eco-Package не только подходит для вторичного использования, но и экологически безопасна.

Отдельно отмечается, что с первой половины 2019 все коробки, пакеты и другие упаковочные материалы для устройств Samsung, от мобильных устройств до крупногабаритной бытовой техники, выполняются из таких экологических материалов, как биопластик и переработанная бумага. Элементы из пластика в упаковке смартфонов и планшетов были заменены на изготовленные из пропитанной бумажной массы, а защитные пленки для экранов производятся из пластиковых отходов и возобновляемых материалов, таких как крахмал и сахарный тростник.

Источник: Samsung