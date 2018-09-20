Lufthansa Group рассказала о результатах деятельности в Украине и объявила о запуске авиакомпании Brussels Airlines с 17 октября 2018 года

В Киеве прошла официальная пресс-конференция Lufthansa Group, во время которой руководство авиакомпании рассказало о результатах деятельности и ближайших планах на украинском рынке. В частности, компания объявила о запуске 17 октября 2018 года Brussels Airlines, которая станет уже четвертой компанией группы Lufthansa в Украине и увеличит количество еженедельных рейсов до 91.

В 2018 году Lufthansa Group продемонстрировала существенный рост на украинском рынке авиаперевозок — услугами компании воспользовались более 551 тыс. пассажиров, которые летали в Украину и из Украины. В сравнении с таким же периодом прошлого года, компании удалось увеличить пассажировместимость на 13,8%, что полностью оправдало потребности рынка и возросший на 14,0% пассажиропоток.

Расширение Lufthansa Group в Украине будет продолжаться — с 17 октября 2018 года Brussels Airlines запускает новое еженедельное сообщение из Киева в столицу Бельгии — Брюссель. Brussels Airlines станет второй компания из группы Lufthansa, которая вышла на украинский рынок в этом году. А вот анонсированный в прошлом году выход на наш рынок лоукостера группы Eurowings пока отложен.

Напомним, что ранее в марте 2018 года, авиалинии SWISS запустили новое сообщение между Киевом и Цюрихом, предлагая 4 еженедельных рейса. Вместе с новыми предложениями компании, Lufthansa Group предоставляет своим пассажирам 91 еженедельный рейс из Украины в авиахабы Европы: Мюнхен, Франкфурт, Цюрих, Вену и, вскоре, Брюссель. Сейчас Lufthansa Group представлена ​​в Украине такими компаниями, как Austrian Airlines, Lufthansa и SWISS.

«2018 год уже стал одним из самых успешных для нашей компании в Украине, и мы с удовольствием продолжим расширять наши предложения для украинского рынка. Недавно мы увеличили количество еженедельных сообщений Киев-Франкфурт до двадцати. С запуском рейсов авиалиний SWISS Киев-Цюрих и запланированным стартом рейсов Brussels Airlines, которые обеспечат авиасообщение столиц Украины и Бельгии, наши клиенты получат простой доступ к нашей огромной мировой сети», — отметил Штефан Кройцпайнтнер, вице-президент по продажам Lufthansa Group в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Исходящий трафик Lufthansa Group из Украины увеличился более чем на 19,0%. Рост трафика обусловлен увеличением спроса на полеты в Европу на 26,0% и Азиатско-Тихоокеанский регион на 31,3%, в сравнению с предыдущим годом. Самые популярные среди пассажиров города – Барселона, Ницца, Нью-Йорк и Шанхай. Самыми популярными странами для путешествий из Украины являются Соединенные Штаты, Испания и Франция. Входящий пассажиропоток в Украину также продемонстрировал рост на 9,2% в 2018 году, в основном благодаря путешественникам из Европы и Северной Америки.

Также во время мероприятие руководство компании рассказало о сервисном центре во Львове, который предлагает услуги Lufthansa Group для B2B- и B2C-сегментов 45-ти стран на 17 языках. Уже этой осенью площадь офисного помещения увеличится с 900 до 1400 квадратных метров, что создаст 60 дополнительных рабочих мест. Другие направления деятельности Lufthansa Group в Украине включают авиалинии Lufthansa (Продажи и финансы), Lufthansa Карго и Сервисный центр.

Отметим, что Lufthansa Group уже более 27 лет оперирует на украинском рынке, на данный момент в компании работают свыше 200 украинских специалистов. Более 155 сотрудников заняты в Сервисном центре компании во Львове, который также вскоре будет расширен.

Источник: Lufthansa Group