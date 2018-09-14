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Львов намерен полностью перейти на возобновляемые источники энергии к… 2050 году
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Львов намерен полностью перейти на возобновляемые источники энергии к… 2050 году

Львов намерен полностью перейти на возобновляемые источники энергии к… 2050 году

Мэр Львова Андрей Садовый объявил о подписании меморандума о взаимопонимании с 350.org — международной экологической организацией по борьбе с изменением климата, призывающий к снижению выбросов углекислого газа и переходу к возобновляемым источникам энергии. Согласно заключенной договоренности, Львов обязывается сократить потребление электроэнергии, отказаться от угля и постепенно полностью перейти на возобновляемые источники энергии.

Правда, достичь этой цели планируют в очень отдаленном будущем. Власти города считают, что полный переход возможен лишь к 2050 году.

«Максимальная поддержка электротранспорта, инвестиции в очистные сооружения, новейшие технологии, которые дадут возможность использовать не нефть и газ, а энергию солнца и ветра», – отметил Садовый.

Увы, никакой конкретики заявление мэра не содержит, так что неясно, что именно планируется сделать, чтобы достичь постановленной цели. С другой стороны, времени еще предостаточно, да и юридической ответственности это соглашение не предусматривает.

В данном контексте будет очень кстати вспомнить о другой, не столь отдаленной по срокам, инициативе городских властей, связанной с электромобилями. В начале этого года Львов принял Концепцию развития электромобильности, согласно которой к 2025 году электромобили должны составлять не менее 20% от общего количества всех автомобилей, находящихся в частном пользовании.

Источник: The Village

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