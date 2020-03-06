И имя ему — Perseverance («Настойчивость»). Именно так будет называться новый марсоход NASA (бонус: новая панорама Марса глазами Curiosity)





Как и было обещано, американское аэрокосмическое агентство NASA подвело итоги голосования за лучшее имя для нового марсохода, который отправится на Красную планету уже в этом году (по крайней мере, таков план). Марсоход будущей миссии NASA «Марс-2020» получил имя Perseverance («Настойчивость»).

По традиции имя новом марсоходу выбирали школьники. Конкурс стартовал 28 августа 2019 года. Около 4,7 тыс. судей из числа добровольцев, изучив эссе от 28 тыс. учеников со всех штатов США, отобрали 155 полуфиналистов. К финальному этапу было отобрано девяти финалистов, а с 21 по 27 января на сайте NASA проводилось онлайн-голосование, в ходе которого было получено более 770 тысяч голосов за те или иные варианты. В итоге самое большое число голосов собрал вариант Perseverance. Его предложил семиклассник и энтузиаст космических исследований Александр Мазер, который вместе со своей семьей получил возможность отправиться на запуск миссии в космос с космодрома на мысе Канаверал. К слову, вот список финалистов:

Endurance («Выносливость»)

Tenacity («Упорство»)

Promise («Обещание»)

Perseverance («Настойчивость»)

Vision («Видение»)

Clarity («Ясность»)

Ingenuity («Изобретательность»)

Fortitude («Стойкость»)

Courage («Смелость») Имена и эссе всех полуфиналистов вместе с именами всех остальных будут нанесены на кремниевую микросхему, которая отправится на Марс на борту марсохода.

Что касается самой миссии «Марс-2020», Perseverance, который является прямым наследником нынешнего марсохода Curiosity, бороздящего марсианские просторы с 2012 года, будет запущен с помощью ракеты Atlas V-541 в промежутке времени с 17 июля по 5 августа 2020 года и должен прибыть на Марс 18 февраля 2021 года, совершив посадку в Кратере Езеро. Это место на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса было выбрано из списка 60 возможных мест посадки. Считается, что 3,5–3,9 миллиарда лет назад здесь располагались дельта реки и озеро. Сейчас команда инженеров завершает сборку и проверку всех систем ровера в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде.

Остается вспомнить, что в прошлом году NASA и весь мир простились с марсоходом Opportunity, который проработал на Марсе почти 15 лет.

Бонус

Открытка от Curiosity — новая впечатляющая панорама Марса разрешением 1,8 млрд пикселей. Это самая детализированная панорама, сделанная из снимков марсианских ландшафтов от Curiosity. Панорамное видео Марса было склеено из снимков марсохода Curiosity, его можно посмотреть на официальном канале агентства на Youtube или прямо тут на сайте.

На 360-градусном статичном видео запечатлена марсианский регион Глен Торридон на склоне горы Шарп. Марсоход Curiosity не оснащен камерой для панорамных снимков, так что видео сделано из множества отдельных фото. Фотографии (более 1000) были сделаны в период с 24 ноября по 1 декабря 2019 года с помощью камеры Mast Camera.

Источник: NASA (2)