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Прощай, «Возможность»! Наиболее яркие моменты 15-летней одиссеи марсохода Opportunity
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Прощай, «Возможность»! Наиболее яркие моменты 15-летней одиссеи марсохода Opportunity

Прощай, «Возможность»! Наиболее яркие моменты 15-летней одиссеи марсохода Opportunity

13 февраля команда инженеров Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) предприняла последнюю попытку (всего таких попыток было совершено свыше 800) связаться с марсоходом Opportunity, который перестал отвечать Земле в июне 2018 года после сильной пылевой бури, но ответа, к сожалению, так и не последовало. После этого команда миссии Opportunity, которая до этого не раз вытаскивала Opportunity из серьезных передряг, отпустила «старичка». Этот день стал днем окончания самой успешной марсианской миссии в истории освоения космоса. Миссия Opportunity, изначально рассчитанная на 90 дней, продлилась почти 15 лет (если быть точным, 14 лет и 195 дней). Значение этой миссии в истории освоения космоса человечеством трудно переоценить, а перечислять все открытия и достижения Opportunity можно очень долго, но очень хочется коротко вспомнить самые памятные события и фотографии, которые подарил нам Opportunity. Надеемся, что доживем до того момента, когда сможем посмотреть на него собственными глазами в музее освоения Марса.

Для начала хотелось бы напомнить, что Opportunity, чье название переводится как «благоприятная возможность», был запущен к Марсу в рамках проекта Mars Exploration Rover. Он совершил посадку на планету 24 января 2004 года в районе кратера Игл на плато Меридиана — на три недели позже второго участника миссии, марсохода Spirit (этот в итоге проработал более 6 лет до 2011 года). Анализ данных собранных образцов почвы из первого же посещенного марсоходом кратера позволил ученым заключить, что часть плато когда-то была очень соленым океаном. Это было первым важным открытием, совершенным Opportunity.

При скромном наборе научных инструментов (три спектрометра для изучения свойств минералов, магниты для сбора частиц с высоким содержанием железа, скребок для очистки образцов, камера для макросъемки, панорамная и несколько навигационных камер) Opportunity вместе со Spirit смогли рассказать очень многое о прошлом и настоящем Марса.

Основные достижения миссий Spirit и Opportunity.

Благодаря совершенным марсоходами открытиям мы узнали, что в прошлом на Марсе было довольно много воды, причем в отдельных районах она была не кислотной, а нейтральной, а климат Красной планеты был в целом значительно более теплым и влажным. Все это указывает на то, что в прошлом Марс мог быть пригоден для жизни и на нем даже могли существовать микроорганизмы. Собственно, ученые еще рассчитывают отыскать следы древней жизни, а может даже и те места, где она могла сохраниться до сегодняшнего дня.

За время миссии Opportunity преодолел дистанцию 45,16 километров, что является абсолютным рекордом дальности передвижения по поверхности внеземных тел. Это больше марафонской дистанции (42 км и 195 м), которую Opportunity преодолел в апреле 2015 года (ранее NASA делилось захватывающим видео 11-летнего марафона марсохода Opportunity в стиле time-lapse).

За время миссии Opportunity преодолел дистанцию 45,16 километров, что примерно равноценно расстоянию между американскими городами Вашингтоном и Балтимором. На изображении маршрут его путешествия наложен на карту округа Колумбия и Нью-Йорка.

А теперь давайте совершим небольшой фото-экскурс в историю и вспомним самые яркие моменты 15-летнего путешествия Opportunity:

На снимке посадочная платформа марсохода, позже названная Challenger Memorial Station / «Мемориальной Станцией Челленджера» в месте посадки на плато Меридиана. Снимок сделан панорамной камерой марсохода. Фото: NASA/JPL-Caltech/Cornell
Основной обломок теплозащитного экрана, который защищал ровер при входе в марсианскую атмосферу. При падении щит диаметром 2,65 метра вывернулся наизнанку и деформировался. Снимок сделан марсоходом на 335 день его пребывания на Красной планете, с расстояния примерно десять метров. Фото:NASA/JPL-Caltech/Cornell

За время миссии Opportunity собрал огромный объем данных о погоде: о марсианских облаках и пыли, о колебаниях прозрачности атмосферы и о том, как это влияет на выработку энергии солнечными батареями. Эти данные очень пригодятся будущим исследователям Марса.

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Следы от колес марсохода, демонстрирующие способность аппарата самостоятельно выбирать оптимальный маршрут с помощью ПО Field D-star, которую инженеры NASA загрузили в марсоход с Земли в 2006 году. До этого аппарат реагировал на каждое внезапно возникшее препятствие, что существенно замедляло его. Благодаря Field D-star он научился прокладывать короткие маршруты. На фотографии видно, что аппарат предусмотрел маневр радиусом 15,8 метра. Фото: NASA/JPL-Caltech/Cornell
Просто красивый след от колес Opportunity на поверхности Марса. Фото: NASA/JPL-Caltech/Cornell
Одна из главных находок Opportunity — знаменитая «Черника» (шарики из минерала гематита, состоящего в основном из оксида железа) на скалистом обнажении в кратере Игл. На Земле такие кристаллические зерна гематита формируются в основном в среде с высоким содержанием влаги. Это означает, что на плато Меридиана, где находился марсоход, в прошлом была вода, более того, в этой воде содержалось много железа. Фото: NASA/JPL-Caltech/Cornell

Марсоход Opportunity за 15 лет на Марсе посетил и исследовал более 100 ударных кратеров. Собранные им данные позволили ученым понять, как формируются кратеры и как они меняются под действием эрозии.

Этот панорамный снимок сделан с точки под названием «Пиллинджер-Поинт» на западной гряде кратера Индевор. Восточный край кратера виден на горизонте. Цвета искусственно усилены, чтобы отчетливее видеть разнообразие минералов. Фото: NASA/JPL-Caltech/Cornell
Opportunity миновал этот относительно свежий кратер в апреле 2017 года, на 45 годовщину посадки на Луну американской экспедиции «Аполлон-16». По этому поводу инженеры NASA дали кратеру имя Орион — в честь лунного модуля в составе «Аполлона». Диаметр кратера составляет около 27 метров. Судя по тому, что его стенки еще почти не разрушены, ученые датировали его происхождение чуть более чем 10 миллионами лет назад. Кратер Орион расположен с запада от кратера Индевор — диаметр последнего составляет 22 километра, а возраст превышает 3,6 миллиарда лет. Фото: NASA/JPL-Caltech/Cornell
Еще одна памятная находка — «марсианская глина». В мае 2013 года Opportunity исследовал необычный камень — фрагмент относительно светлой породы, получивший собственное имя Эсперанса (‘Esperence’). Изучив химический состав, взятого аппаратом образца, ученые пришли к выводу, что порода похожа на земную глину и такие минералы должны формироваться в условиях интенсивного воздействия воды. Это означает, что окрестности кратера Индевор в прошлом были вполне пригодны для микробной жизни. Фото: NASA/JPL-Caltech/Cornell
Гряда Рочпорт на западной стороне кратера Индевор. Цвета искусственно усилены. На склоне гряды видны впадины или высохшие русла — между двумя темными массивами слева. Возможно, много лет назад их проделали вода, лед или ветер. Фото: NASA/JPL-Caltech/Cornell
«Гипсовые вены». В конце 2011 года марсоход обнаружил в районе кратера Индевор жилы из светлого минерала, предположительно гипса. По мнению ученых, эти отложения были оставлены водой, которая текла сквозь трещины в камне. Фото: NASA/JPL-Caltech/Cornell
Это снимок сделан уже внутри кратера Индьюиренс — на его дне Opportunity обнаружил песчаные дюны. Их извилистые борозды поднимаются не более чем на метр в высоту. Такие дюны часто встречаются на поверхности Марса, и ученые надеются, что данные, собранные марсоходом, помогут лучше понять их состав и строение. Кстати, прежде чем направить Opportunity к дюнам, инженеры на Земле тщательно изучили прилегающий склон из опасения, что марсоход не сможет выбраться из кратера. Фото: NASA/JPL-Caltech/Cornell
На протяжении нескольких недель в 2005 году марсоход Opportunity был заключен в песчаной ловушке. Но в тот раз, как известно, все закончилось благополучно. Фото: NASA/JPL-Caltech/Cornell
Роботизированная рука Opportunity. Фото: NASA/JPL-Caltech/Cornell
Снимок «Кратера Ориона», сделанный панорамной камерой марсохода. Фото: NASA/JPL-Caltech/Cornell

 

Хребет Уортона («Wharton Ridge»), который является частью южной стены Марафонской Долины, на фоне кратера Индевор. Снимок сделан панорамной камерой марсохода. Фото: NASA/JPL-Caltech/Cornell
Opportunity берет образец горной породы. Фото: NASA/JPL-Caltech/Cornel
Opportunity наблюдает солнечное затмение на Марсе. На фоне Солнца спутники Марса — Деймос и Фобос. Фото: NASA/JPL-Caltech/Cornel
«Теневой автопортрет» марсохода, сделанный в лучах Солнца.Opportunity спускается в кратер Индьюренс. Снимок сделан на 180-е марсианские сутки (или солы) в ознаменование того факта, что первоначально намеченный срок миссии — 90 солов — был превышен вдвое. Это случилось в августе 2004 года, и тогда еще никто не предполагал, что марсоход проработает до середины 2018 года.

Сейчас на поверхности Марса работает марсоход Curiosity и посадочный зонд InSight, примерно через год к ним должны присоединиться два новых марсохода — европейский Rosalind Franklin и американский Mars-2020.

Всего хорошего, Opportunity, и спасибо за рыбу!

Источник: Vox, The Verge, N+1, NASA

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