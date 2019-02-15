Прощай, «Возможность»! Наиболее яркие моменты 15-летней одиссеи марсохода Opportunity

13 февраля команда инженеров Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) предприняла последнюю попытку (всего таких попыток было совершено свыше 800) связаться с марсоходом Opportunity, который перестал отвечать Земле в июне 2018 года после сильной пылевой бури, но ответа, к сожалению, так и не последовало. После этого команда миссии Opportunity, которая до этого не раз вытаскивала Opportunity из серьезных передряг, отпустила «старичка». Этот день стал днем окончания самой успешной марсианской миссии в истории освоения космоса. Миссия Opportunity, изначально рассчитанная на 90 дней, продлилась почти 15 лет (если быть точным, 14 лет и 195 дней). Значение этой миссии в истории освоения космоса человечеством трудно переоценить, а перечислять все открытия и достижения Opportunity можно очень долго, но очень хочется коротко вспомнить самые памятные события и фотографии, которые подарил нам Opportunity. Надеемся, что доживем до того момента, когда сможем посмотреть на него собственными глазами в музее освоения Марса.

Для начала хотелось бы напомнить, что Opportunity, чье название переводится как «благоприятная возможность», был запущен к Марсу в рамках проекта Mars Exploration Rover. Он совершил посадку на планету 24 января 2004 года в районе кратера Игл на плато Меридиана — на три недели позже второго участника миссии, марсохода Spirit (этот в итоге проработал более 6 лет до 2011 года). Анализ данных собранных образцов почвы из первого же посещенного марсоходом кратера позволил ученым заключить, что часть плато когда-то была очень соленым океаном. Это было первым важным открытием, совершенным Opportunity.

При скромном наборе научных инструментов (три спектрометра для изучения свойств минералов, магниты для сбора частиц с высоким содержанием железа, скребок для очистки образцов, камера для макросъемки, панорамная и несколько навигационных камер) Opportunity вместе со Spirit смогли рассказать очень многое о прошлом и настоящем Марса.

Благодаря совершенным марсоходами открытиям мы узнали, что в прошлом на Марсе было довольно много воды, причем в отдельных районах она была не кислотной, а нейтральной, а климат Красной планеты был в целом значительно более теплым и влажным. Все это указывает на то, что в прошлом Марс мог быть пригоден для жизни и на нем даже могли существовать микроорганизмы. Собственно, ученые еще рассчитывают отыскать следы древней жизни, а может даже и те места, где она могла сохраниться до сегодняшнего дня.

За время миссии Opportunity преодолел дистанцию 45,16 километров, что является абсолютным рекордом дальности передвижения по поверхности внеземных тел. Это больше марафонской дистанции (42 км и 195 м), которую Opportunity преодолел в апреле 2015 года (ранее NASA делилось захватывающим видео 11-летнего марафона марсохода Opportunity в стиле time-lapse).

А теперь давайте совершим небольшой фото-экскурс в историю и вспомним самые яркие моменты 15-летнего путешествия Opportunity:

За время миссии Opportunity собрал огромный объем данных о погоде: о марсианских облаках и пыли, о колебаниях прозрачности атмосферы и о том, как это влияет на выработку энергии солнечными батареями. Эти данные очень пригодятся будущим исследователям Марса.

Марсоход Opportunity за 15 лет на Марсе посетил и исследовал более 100 ударных кратеров. Собранные им данные позволили ученым понять, как формируются кратеры и как они меняются под действием эрозии.

Сейчас на поверхности Марса работает марсоход Curiosity и посадочный зонд InSight, примерно через год к ним должны присоединиться два новых марсохода — европейский Rosalind Franklin и американский Mars-2020.

Всего хорошего, Opportunity, и спасибо за рыбу!

Источник: Vox, The Verge, N+1, NASA