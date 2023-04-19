Марсоходу Curiosity обновили ПО – он больше не «тормозит»

Марсоход NASA Curiosity будет двигаться быстрее и уменьшит износ своих колес благодаря двум новым функциям, включенным в крупное обновление программного обеспечения. Обновление содержит множество улучшений, наиболее значительными из которых являются новые возможности маневрирования. Обновление ПО самоходного аппарата, с 2012 года работавшего на Марсе, планировалось с 2016 года. В прошивку марсохода было внесено более 180 изменений.

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Наиболее важное из них – Curiosity научился «думать» на ходу. В отличие от своего «коллеги» Perseverance, который может работать непрерывно, фотографируя и обрабатывая данные о местности впереди и позади, Curiosity необходимо было периодически останавливаться для обработки данных с проделанного участка пути. Марсоход попросту не имеет специального компьютера для этих целей. Принципиально процесс не изменился, но новое ПО позволит обрабатывать фото быстрее и за счет этого двигаться быстрее. Минутная остановка теперь сократилась до нескольких секунд.

Новое ПО способствует уменьшению износа колес. Марсоход будет подстраивать скорость движения под свойства грунта. Также было улучшено рулевое управление Curiosity на изогнутых участках пути, эффективнее стало и управление манипулятором. В целом, обновление существенно упростит труд «водителей» марсохода и сделает его работу эффективнее.

В целях обновления пришлось свернуть фотографирование и научную деятельность марсохода в период 3-7 апреля. Для коллектива миссии было большим облегчением увидеть, что вновь установленное ПО оказалось работоспособным.

Источники: NASA, Alpha Centauri