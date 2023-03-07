Ослепительный марсианский сансет. Ровер-ветеран NASA «Кьюриосити» впервые увидел яркие солнечные лучи на Красной планете

Солнечные закаты на Красной планете выглядят в основном мрачно, но недавно ровер-ветеран NASA «Кьюриосити» сумел запечатлеть тот, который отличался среди других своей яркостью.
2 февраля 2023 года во время наблюдений за облаками, марсоход NASA впервые увидел так называемые «сумеречные лучи» — явление, которое обычно можно наблюдать на Земле, когда лучи Солнца пробиваются сквозь вершины деревьев, горы или облака.
Наблюдая за тем, как и где формируются марсианские облака, ученые могут узнать больше о составе и температуре атмосферы Красной планеты, а также подробнее изучить местные ветры. В 2021 году черно-белые навигационные камеры «Кьюриосити» начали фиксировать дополнительные изображения облаков, чтобы детально рассмотреть их структуру. Новый этап программы, который стартовал в январе и закончится в марте 2023 года, полагается уже на цветную камеру Mastcam — она помогает ученым наблюдать за тем, как облака меняются с течением времени.
Облака, через которые солнечные лучи пробивались на Марс, находятся на высоте около 60 км над поверхностью и, вероятно, состоят из замороженного углекислого газа или сухого льда.
В дополнение к сумеречным лучам «Кьюриосити» заснял радужное облако — довольно редкое оптическое явление, которое возникает, когда очень тонкие облака под воздействием Солнца окрашиваются в спектральные цвета.
- Марсоход третьего поколения «Кьюриосити» построен Лабораторией реактивного движения NASA (JPL) для изучения кратера Гейла на Марсе в рамках миссии «Марсианская научная лаборатория». Ровер был запущен 26 ноября 2011 года с мыса Канаверал, и почти год спустя, 6 августа 2012 года, он приземлился на Марсе. Масса ровера после посадки составляла 899 кг, включая 80 кг научного оборудования.
- Ожидалось, что «Кьюриосити» проработает на Красной планете один марсианский год (686 земных дней), но миссия была продлена на неопределенный срок и активно работает уже на протяжении 11 лет. По состоянию на 1 июня 2022 года ровер преодолел более 28 км в поисках признаков жизни на планете, теперь «Кьюриосити» сосредоточен на изучении атмосферы Марса.
Ранее еще один марсоход NASA Perseverance сбросил последнюю из 10 пробирок с образцами породы Марса, которые планируют отправить для изучения на Землю — но, вероятно, не раньше 2033 года.
Источник: NASA