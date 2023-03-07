Ослепительный марсианский сансет. Ровер-ветеран NASA «Кьюриосити» впервые увидел яркие солнечные лучи на Красной планете

Солнечные закаты на Красной планете выглядят в основном мрачно, но недавно ровер-ветеран NASA «Кьюриосити» сумел запечатлеть тот, который отличался среди других своей яркостью.

2 февраля 2023 года во время наблюдений за облаками, марсоход NASA впервые увидел так называемые «сумеречные лучи» — явление, которое обычно можно наблюдать на Земле, когда лучи Солнца пробиваются сквозь вершины деревьев, горы или облака.

Наблюдая за тем, как и где формируются марсианские облака, ученые могут узнать больше о составе и температуре атмосферы Красной планеты, а также подробнее изучить местные ветры. В 2021 году черно-белые навигационные камеры «Кьюриосити» начали фиксировать дополнительные изображения облаков, чтобы детально рассмотреть их структуру. Новый этап программы, который стартовал в январе и закончится в марте 2023 года, полагается уже на цветную камеру Mastcam — она помогает ученым наблюдать за тем, как облака меняются с течением времени.

Облака, через которые солнечные лучи пробивались на Марс, находятся на высоте около 60 км над поверхностью и, вероятно, состоят из замороженного углекислого газа или сухого льда.

В дополнение к сумеречным лучам «Кьюриосити» заснял радужное облако — довольно редкое оптическое явление, которое возникает, когда очень тонкие облака под воздействием Солнца окрашиваются в спектральные цвета.

Марсоход третьего поколения «Кьюриосити» построен Лабораторией реактивного движения NASA (JPL) для изучения кратера Гейла на Марсе в рамках миссии «Марсианская научная лаборатория». Ровер был запущен 26 ноября 2011 года с мыса Канаверал, и почти год спустя, 6 августа 2012 года, он приземлился на Марсе. Масса ровера после посадки составляла 899 кг, включая 80 кг научного оборудования.

Ожидалось, что «Кьюриосити» проработает на Красной планете один марсианский год (686 земных дней), но миссия была продлена на неопределенный срок и активно работает уже на протяжении 11 лет. По состоянию на 1 июня 2022 года ровер преодолел более 28 км в поисках признаков жизни на планете, теперь «Кьюриосити» сосредоточен на изучении атмосферы Марса.

Ранее еще один марсоход NASA Perseverance сбросил последнюю из 10 пробирок с образцами породы Марса, которые планируют отправить для изучения на Землю — но, вероятно, не раньше 2033 года.

Источник: NASA