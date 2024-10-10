Marvel говорит, что сериал «Сорвиголова» получит драму как в «Игре престолов» — с политическими интригами и кровопролитием

Перезапуск сериала «Сорвиголова» столкнулся с множеством производственных проблем, из-за которых пришлось отменить ранее отснятые эпизоды — однако это не помешало руководителям Marvel анонсировать его, как хитовый проект вроде «Игры престолов».

По словам продюсера Marvel TV Брэда Виндербаума (через Comicbook), сюжет сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» предложит множество политических интриг и кровавых поединков — в истории, подобной «Игре престолов».

«Представьте, что Нью-Йорк стал таким же сложным, проблематичным и страшным, как мир «Игры престолов». Все силы здесь борются за контроль — порой здесь темно и жестоко, а порой появляется надежда на светлое будущее, за которое нужно бороться», — говорит Виндербаум.

«Сорвиголова: Рожденный заново» планирует возродить Мэттью Мердока в исполнении Чарли Кокса в киновселенной Marvel после прекращения многолетнего сотрудничества с Netflix, где ранее транслировался оригинальный сериал. Главный злодей серии Уилсон Фиск, которого сыграл Винсент Д’Онофрио, вероятно, станет мэром Нью-Йорка — отсюда и будет браться линия политического противостояния.

Ранее Виндербаум заявлял, что неизбежное возвращение Мэтта Мердока будет подобным «Людям Икс 97» — признанному критиками мультсериалу и одному из любимых проектов вселенной для фанов.

«»Сорвиголова» невероятен. Он в чем-то похож на «Людей Икс 97», потому что возрождает то, что нравится фанатам», — говорил Виндербаум. «Но ведет дело в новом направлении».

Он отмечает, что персонажи будут выглядеть несколько более взрослыми в перезапуске — поскольку и мир, и общество вокруг изменились:

«Недостаточно пытаться убить друг друга. Нужна целая политическая игра».

Обещания звучат хорошо, однако история создания проекта вызывает тревогу, учитывая смену команды и пересъемки (обычно, такие изменения не завершаются успехом). Ранее The Hollywood Reporter писал, что студия попрощалась с главными сценаристами Крисом Ордом и Мэттом Корманом, поскольку имела с дуэтом «разные видения», тогда как почти половину уже отснятых (из всего 18) эпизодов сериала отменили и решили создать заново.

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Тогда же, ввиду проблем с перезапуском «Сорвиголовы», в Marvel решили пересмотреть традиционный подход к производству сериалов — ранее студия не снимала пилотов и создавала сразу целые телевизионные сезоны стоимостью более $150 миллионов и полагаясь на постпродакшн и пересъемки, чтобы исправить то, что не работало. Также студия настроена нанимать шоураннеров (не только главных сценаристов в паре с руководителями студии), чтобы управлять сериалом «от начала до конца» и склоняться к идеям многосезонных шоу, отступая от формата ограниченных серий.

Ожидается, что «Сорвиголова: Рожденный заново» выйдет в марте 2025 года (впрочем, официально дату еще не называли).