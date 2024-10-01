Провальные «Марвелы» обошлись Disney в сумасшедшие $378 млн — из них $100 млн ушли на пересъемки (утечка из отчета)

Супергеройский фильм «Марвелы» с Бри Ларсон в главной роли «отметился» самыми низкими кассовыми показателями в истории MCU и вместе с тем — одним из самых больших бюджетов производства.

Новые данные, которые предоставляет сайт World of Reel, ссылаясь на утечку из отчета Disney, говорят о том, что производство «Марвелов» стоило $378 млн — и это один из самых дорогих фильмов в истории. Причем $100 млн из этой суммы потратили на «первый» раунд пересъемок (интересное уточнение, которое намекает на то, что был и второй?).

Для сравнения: «Мстители: Война бесконечности» обошелся примерно в $316-400 млн, но и заработал около $2 млрд по всему миру. Тогда как глобальная касса «Марвелов» составляет лишь $206 млн, а во внутреннем прокате фильм едва добрался до отметки в $84 млн.

Ранее гендиректор Disney Боб Айгер таки нашел крайнего и обвинил в провале режиссера Нию да Косту, заявив, что той была нужна помощь со стороны, чтобы улучшить фильм, но этого не удалось сделать из-за пандемии.

«На съемочной площадке не было достаточного надзора со стороны руководителей».

Напомним, что приключенческий боевик Ниа да Косты показывал историю трех супергероек — Бри Ларсон в роли Капитана Марвел, Тейоны Паррис в роли Моники Рамбо и Иман Веллани в роли Мисс Марвел — которые спасают мир, параллельно пытаясь справиться с обменом суперспособностями.

В прокате «Марвелы» стартовали в начале ноября с $46 млн на внутреннем рынке, как худший дебют MCU, в то время как во второй уик-энд продажи билетов упали на 78%, оформив еще один «рекорд» — самое большое падение за второй уик-энд для франшизы.

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В целом прошлый год не принес Disney ни одного «фильма-миллиардера» (в 2019-м таких было аж 7). Зато 2024 год начался для студии со значительно лучшими показателями: «Дэдпул и Росомаха», который стал единственным фильмом Marvel, вышедшим в этом году, заработал более $1,3 млрд во всем мире, тогда как совместная работа Disney и Pixar, сиквел хитового мультфильма «Головоломка», стал самым богатым анимационным фильмом в истории с кассой в $1,5 млрд (хотя в случае с последним без скандалов не обошлось).