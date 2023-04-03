Маск забрал синюю галочку у аккаунта The New York Times в Twitter – это первое крупное издание, отказавшееся платить за верификацию

Издание The New York Times, за которым в Twitter следят 55 миллионов пользователей, потеряло значок верификации из-за отказа заплатить Илону Маску за эту привилегию.

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Вместе с тем несколько связанных с изданием аккаунтов все еще обозначены как верифицированные – у NYT Books и Food есть полученные ранее неоплаченные синие галочки, тогда как NYT Travel имеет золотой чек для официальных организаций.

The New York Times стало одним из первых крупных изданий, отказавшихся платить комиссию за верификацию аккаунтов в соцсети. Маск, провозгласивший подписку Twitter Blue за $8 в месяц главным методом для проверки аккаунтов, раскритиковал издание, вспомнив, что NYT имеет собственную подписку для читателей, за которую взимает деньги, и назвал их поведение «лицемерным».

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NY Times is being incredible hypocritical here, as they are super aggressive about forcing everyone to pay *their* subscription — Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2023

Соцсеть сообщала, что начнет убирать старые синие значки с 1 апреля. В удаленном ныне твите Илон Маск отмечал, что учетные записи получат «несколько льготных недель», чтобы сохранить свой статус и оплатить верификацию позже.

CNN и Los Angeles Times также заявили, что не планируют платить за верификацию в Twitter, а Bloomberg News не будет возмещать подписку на Twitter Blue для учетных записей коллектива.

Сейчас в Twitter компании могут получить не синюю, а золотую галочку – правда, за это придется заплатить $1000 в месяц и еще по $50 за каждый связанный с основной страницей аккаунт. Однако Маск предусмотрел некоторые исключения – согласно сообщениям The Verge, платить за верификацию не придется 500 крупнейшим рекламодателям платформы и 10 000 компаний, имеющим наибольшее количество фолловеров в соцсети.

Это может улучшить напряженные в последнее время отношения Маска с рекламодателями Twitter и вместе с тем усложнить работу новым компаниям, которые ищут аудиторию на платформе – поскольку им придется либо конкурировать с проверенными брендами, хотя они не являются такими, либо тратить $12 000 в год, чтобы также иметь золотую галочку.

Создать фейковую страницу бренда очень легко – это показали первые попытки запуска Twitter Blue, вызвавшей хаос в соцсети. Тогда якобы проверенный аккаунт Valve представлял свою новую игру, а страница фейкового Nintendo с галочкой добавила фото Марио, показывающего непристойный жест.

Twitter установил определенные ограничения, чтобы этого больше не повторилось — если вы измените изображение профиля, отображаемое имя или маркер @, то галочку временно уберут до тех пор, пока соцсеть не выполнит повторную проверку. Но поскольку проверенные аккаунты вообще потеряют старую отметку верификации – следует ожидать очередного нашествия подделок.