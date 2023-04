Маск забрал синюю галочку у аккаунта The New York Times в Twitter – это первое крупное издание, отказавшееся платить за верификацию

Издание The New York Times, за которым в Twitter следят 55 миллионов пользователей, потеряло значок верификации из-за отказа заплатить Илону Маску за эту привилегию.

Вместе с тем несколько связанных с изданием аккаунтов все еще обозначены как верифицированные – у NYT Books и Food есть полученные ранее неоплаченные синие галочки, тогда как NYT Travel имеет золотой чек для официальных организаций.

The New York Times стало одним из первых крупных изданий, отказавшихся платить комиссию за верификацию аккаунтов в соцсети. Маск, провозгласивший подписку Twitter Blue за $8 в месяц главным методом для проверки аккаунтов, раскритиковал издание, вспомнив, что NYT имеет собственную подписку для читателей, за которую взимает деньги, и назвал их поведение «лицемерным».

NY Times is being incredible hypocritical here, as they are super aggressive about forcing everyone to pay *their* subscription

— Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2023