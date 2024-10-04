Новости WTF 04.10.2024 в 16:25 comment views icon

Масштабная афера с iPhone: двое китайцев получили тюремные сроки за обман Apple на $2,5 млн

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Ігор Панченко

Автор новостей

Масштабная афера с iPhone: двое китайцев получили тюремные сроки за обман Apple на $2,5 млн

Министерство юстиции США объявило приговор двум мужчинам, которые «развели» Apple на миллионы долларов, используя поддельные iPhone.

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Хаотянь Сунь, 34-летний гражданин Китая, проживающий в Балтиморе, получил 57 месяцев заключения. Суд также назначил ему три года надзора после освобождения и обязал выплатить Apple $1,072,200 компенсации. Кроме того, Сунь должен уплатить $53,610 в качестве денежного взыскания.

Второй осужденный — 34-летний Пенфей Сюэ, также гражданин Китая, проживающий в Джермантауне, штат Мэриленд. Его приговор предусматривает 54 месяца заключения, три года надзора после освобождения и выплату $397,000 компенсации Apple. Сюэ также должен уплатить $19,890 в качестве денежного взыскания.

Согласно судебным документам, в течение двух лет злоумышленники присылали Apple поддельные iPhone для ремонта. Компания заменяла их на оригинальные устройства. Мошенники получали поддельные (с фальшивыми IMEI) телефоны из Гонконга. Участники заговора отправили Apple более 6000 таких телефонов, что привело к убыткам компании на сумму $2,5 млн.

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Источник: Neowin

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