Mastercard и Ощадбанк запустили безналичную оплату проезда в маршрутных автобусах Энергодара и Чорткова





Жителей крупных городов вроде Киева, Львова и Харькова уже не удивить возможностью бесконтактной оплаты проезда в городском транспорте. В то же время в менее крупных городах такая возможность пока встречается крайне редко. С сегодняшнего дня жители и гости еще двух

украинских городов — Чорткова и Энергодара — смогут воспользоваться быстрыми, удобными и

безопасными оплатами в городских маршрутных автобусах. Mastercard в партнерстве с Ощадбанком при поддержке компании ВВМ-Груп и городских советов Энергодара (Запорожская область) и Чорткова (Тернопольская область) оборудовала городские маршрутные автобусы специальными валидаторами для оплаты проезда бесконтактным способом.

Валидаторы находятся в салоне или непосредственно возле водителя. Для оплаты проезда в автобусе пассажиру достаточно лишь поднести бесконтактную банковскую карту, устройство с NFC или карту горожанина к валидатору и дождаться звукового и светового сигнала. Никакие дополнительные комиссии за бесконтактную оплату проезда не взимаются.

Городские маршрутные автобусы с возможностью безналичной оплаты проезда курсируют в

Энергодаре по пяти маршрутам, проходящим по основным улицам города: Молодежной, Козацкой, Воинов-интернационалистов, Строителей, Юности. В Чорткове валидаторами оборудованы городские автобусы, которые курсируют по шести маршрутам.

В 2015 году Ощадбанк первым среди украинских банков в партнерстве с Mastercard начал

внедрение технологии бесконтактной оплаты в общественном транспорте разных городов. К настоящему моменту системы бесконтактной автоматизированной оплаты проезда на базе технологии Mastercard доступны в столичном метро и электричке, в фуникулерах Киева и Одессы, на двух линиях столичного скоростного трамвая, а также в трамваях Львова и муниципальных автобусах Мукачева и Ивано-Франковска. Да, теперь еще в маршрутках Энергодара и Чорткова.